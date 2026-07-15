Gracie Abrams è la nuova égérie di Coco Mademoiselle e accompagna il debutto di Crush Absolu, la nuova fragranza Chanel firmata da Olivier Polge

Chanel sceglie la cantautrice americana come nuova égérie di Coco Mademoiselle, affidandole un nuovo capitolo della storia di una delle fragranze più riconoscibili della Maison. Presto protagonista di una nuova campagna, Gracie Abrams entra oggi nell'universo olfattivo Chanel con Coco Mademoiselle Crush Absolu.

Chi è Gracie Abrams, nuovo volto di Coco Mademoiselle

Una scrittura intimista ed emotiva ha accompagnato l'ascesa di Gracie Abrams fin dal debutto. Le sue canzoni partono da emozioni personali e hanno conquistato un pubblico sempre più ampio: un percorso che l'ha portata dalle prime composizioni scritte da bambina alle nomination ai Grammy, ai tour sold out e al palco dell'Eras Tour accanto a Taylor Swift.

La scelta, in realtà, non arriva all'improvviso. Prima di diventare il volto di Coco Mademoiselle, Gracie Abrams era già entrata nel mondo Chanel come ambassador della Maison, protagonista della campagna Pre-Collezione Primavera Estate 2025 e, più recentemente, musa della collezione Coco Crush. Nel 2026, quel legame si sposta nel territorio della profumeria.

La nuova campagna Coco Mademoiselle apre un nuovo capitolo

Un'alba, una città sconosciuta e la sensazione elettrica che qualcosa stia per cambiare. È da questa idea di nuovo inizio che prende forma il prossimo capitolo di Coco Mademoiselle, con Gracie Abrams al centro di un universo che Chanel svelerà completamente più avanti. Per ora, il punto di partenza è chiaro: sorpresa, impulso e una forza magnetica capace di cambiare in un istante la direzione delle cose.

Coco Mademoiselle Crush Absolu è la nuova fragranza Chanel

E se il volto di Coco Mademoiselle cambia, anche il suo sillage acquista una nuova intensità. Coco Mademoiselle Crush Absolu è la nuova creazione firmata da Olivier Polge, Parfumeur Créateur della Maison Chanel: una composizione che conserva l'identità della linea e la porta verso territori più densi, sensuali e avvolgenti.

L'identità di Coco Mademoiselle rimane riconoscibile, ma viene ridefinita. Crush Absolu rilegge infatti i codici della linea attraverso una nuova intensità. Rispetto all'Eau de Parfum del 2001, all'Eau de Toilette, a Coco Mademoiselle Intense e a L'Eau Privée, la creazione del 2026 introduce una struttura ambrata intensa, attraversata da note vanigliate e vetiver.

Pompelmo e litchi accendono la composizione di luce, rosa e gelsomino ne disegnano il cuore, mentre il patchouli conduce verso un fondo più ricco. La scia si fa così densa e avvolgente, attraversata da contrasti che ne amplificano il carattere.

Una fragranza che non chiede di conformarsi

Al centro di Coco Mademoiselle Crush Absolu c'è l'idea di non dover interpretare un ruolo. Non a caso Olivier Polge definisce la nuova fragranza «un'affermazione di sé» e immagina una composizione che prende vita nel momento in cui viene indossata. Un profumo non nato per conformarsi, ma per rivelarsi e sorprendere sé stessi.

Chanel Coco Mademoiselle Crush Absolu, in arrivo ad agosto

La fragranza sarà disponibile all'acquisto nelle prossime settimane e vedrà la luce insieme alla nuova campagna con Gracie Abrams.

Per avere maggiori informazioni e scoprire l'universo di Coco Mademoiselle vi invitiamo a visitare il sito ufficiale Chanel.

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