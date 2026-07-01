Piccoli, pratici e perfetti da infilare nel beauty case: dai profumi cult ai cofanetti discovery, ecco le fragranze in formato viaggio da portare in vacanza quest'estate



Per chi ama i profumi, preparare la valigia significa sempre affrontare un piccolo dilemma: quali portare e quali lasciare a casa? Per fortuna esistono i formati travel size, pensati per accompagnarci ovunque senza occupare spazio prezioso nel beauty. Piccoli nelle dimensioni ma non nel carattere, permettono di cambiare fragranza in base all'umore, all'occasione o alla destinazione. Dalle fragranze cult alle novità di stagione, ecco i profumi travel size che meritano un posto in valigia quest'estate.

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Tre fragranze della collezione Aqua Allegoria Forte riunite in un unico set da viaggio. Mandarine Basilic, Florabloom e Rosa Rossa sono proposte nel pratico formato da 20 ml, ideale da portare in valigia o nel beauty case senza rinunciare ai propri profumi preferiti.

Disponibile anche nel pratico formato da 10 ml, Retrospect è una fragranza morbida e avvolgente che evolve lentamente sulla pelle. Le note floreali delicate lasciano spazio a un fondo di muschio, vaniglia e sottobosco che crea un elegante effetto seconda pelle, perfetto da portare sempre con sé.

Più che un semplice profumo da viaggio, una piccola curiosità per appassionati. Lamar Caviar è infatti una delle prime fragranze di alta profumeria senza alcol a utilizzare una tecnologia a microperle che custodiscono il profumo fino al momento dell'applicazione. Il risultato è una formula innovativa, racchiusa in un pratico formato da 30 ml, che conserva tutta la firma solare ed esotica dell'iconico Lamar.

Quattro delle fragranze Eden più amate riunite in un unico cofanetto. Da Juicy Apple a Sparkling Lychee, passando per Plush Pear e Sweet Peach, ogni profumo è proposto nel pratico formato da 10 ml: perfetto per chi in vacanza non vuole scegliere una sola fragranza.

Se esiste un profumo che sa di vacanza, è lui. Ispirato a un Coconut Daiquiri sorseggiato al tramonto sulla spiaggia, unisce lime ghiacciato, cocco, rum e zucchero in una composizione golosa e spensierata che profuma di estate senza fine. Il formato da 7,5 ml è perfetto da infilare in borsa e portare ovunque.

Un piccolo viaggio intorno al mondo racchiuso in un cofanetto. Capri Azul, Malabar Pepper e Habana Tobacco accompagnano tra atmosfere mediterranee, spezie indiane e sfumature calde e avvolgenti ispirate a Cuba. Tre fragranze diverse tra loro, perfette per chi ama cambiare destinazione - e profumo - ogni giorno.

Disponibili sia in questo cofanetto sia nei pratici flaconi singoli da 15 ml, le tre fragranze BMW M traducono in chiave olfattiva il mondo delle alte prestazioni. Un set pensato per chi ama alternare profumi diversi e scoprire le varie sfumature della collezione senza rinunciare alla praticità del formato viaggio.

Tra i profumi più amati della profumeria artistica contemporanea, Kirké racchiude frutta matura, muschio e patchouli in una composizione intensa e immediatamente riconoscibile. Il cofanetto con due flaconi da 10 ml è perfetto per averlo sempre a portata di mano.

Non solo travel size: questi profumi sono addirittura solidi. Compatti, leggeri e pratici da portare ovunque, sono disponibili nelle varianti Sunset in Hawaii, Passion Island e Sunrise in Copacabana. Un'alternativa intelligente al classico flacone, ideale per chi in vacanza vuole viaggiare leggero senza rinunciare alla propria fragranza preferita. Inoltre, si prestano bene come base per layering creativi.

Credits Ph.: Getty Images

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