Fresco, luminoso e raffinato: il neroli è la nota che racchiude tutta la bellezza del Mediterraneo. Ecco le fragranze più eleganti da provare adesso

Siete alla ricerca di una nuova fragranza luminosa, fresca ed elegante? Con i profumi al neroli andrete sul sicuro. Perfetti tutto l'anno e in ogni occasione, i profumi al neroli brillano di luce grazie al loro tocco floreale bianco venato di verde e di sfumature agrumate.

Le caratteristiche dell'essenza di neroli

Pur provenendo dagli stessi fiori dell'arancio amaro, il neroli e il fiore d'arancio offrono sfumature molto diverse. Il neroli è infatti una materia prima che si differenzia dai fiori d'arancio per l'estrazione, che conferisce due diverse declinazioni.

L'essenza di fiori d'arancio proviene infatti dall'estrazione con solvente dei fiori, per un effetto più ricco, morbido e quasi mielato, mentre l'essenza di neroli si ottiene per distillazione in corrente di vapore dei fiori. Questo passaggio conferisce alla materia prima un profilo fresco, agrumato e luminoso, dalle sfumature verdi, che ricordano le foglie e la scorza degli agrumi.

Proprio per questo motivo, quindi, il neroli tende a essere associato a fragranze fresche, pulite e mediterranee, mentre il fiore d'arancio viene più spesso impiegato nella creazione di composizioni più avvolgenti, opulente e persino romantiche.

Una curiosità: iI nome neroli deriva da Anne Marie Orsini, principessa di Nerola, che nel Seicento rese celebre l'essenza dei fiori d'arancio amaro profumando guanti, abiti e bagni. Il successo fu tale che l'olio essenziale prese il nome del suo feudo e ancora oggi è conosciuto in tutto il mondo come neroli.

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I migliori profumi al neroli da provare adesso

Abbiamo selezionato i 10 migliori profumi al neroli del momento, più una raffinata novità per profumare la casa. Scorrete la lista e scegliete il vostro preferito tra novità e classici per tutti i gusti e tutti i budget.

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Ispirato ai giardini che circondano l'atelier della maison in Veneto, è un profumo che cattura la bellezza degli agrumi in piena estate. L'arancia rossa e il bergamotto aprono la composizione con una freschezza vibrante, mentre il neroli e i fiori d'arancio ne ammorbidiscono il carattere. Pulito, luminoso e raffinato, ha quell'eleganza discreta che è da sempre la firma di Bottega Veneta. Una delle novità profumate più preziose del 2026.

Una mattina mediterranea, inondata di luce. Questa nuova interpretazione di Nerolia Vetiver priva di alcol si fonde sulla pelle per un innovativo effetto trattamento in perle. Protagonista della composizione è il neroli di Calabria, luminoso e solare, esaltato dagli accenti agrumati del bergamotto, dalle sfumature aromatiche del basilico e dalla profondità elegante del vetiver.

Una vaniglia solare e vacanziera, resa più luminosa dalla presenza del neroli e dei fiori d'arancio. Ha un mood spensierato che richiama immediatamente il Mediterraneo: pelle scaldata dal sole, capelli mossi dalla salsedine e giornate lente affacciate sul mare.

Una fragranza luminosa che ruota attorno a un neroli solare e sofisticato unito a mimosa e ylang-ylang. A renderla speciale è il tocco inaspettato del sesamo, che aggiunge una sfumatura morbida e vellutata ai fiori e agli agrumi. Fresca, elegante e molto contemporanea.

Un neroli luminoso e moderno che unisce la freschezza agrumata dei fiori d'arancio a sfumature aromatiche e muschiate. Solare ed elegante, perfettamente equilibrato e unisex.

Un omaggio ai giardini mediterranei e alla loro luce. Qui il neroli si esprime con eleganza attraverso sfumature agrumate, verdi e leggermente aromatiche, creando una fragranza raffinata e luminosa che sa di estate, lenzuola bianche stese al sole e aria pulita.

Il neroli incontra l'inconfondibile firma muschiata della maison in una nuova, raffinata, composizione. Mandarino, tè verde e zenzero aprono la fragranza con una freschezza vibrante, mentre fiori d'arancio e mimosa ne esaltano il carattere solare. Pulita e avvolgente, è una di quelle fragranze che fanno sentire immediatamente put together.

Pensato per infondere sicurezza, Neroli Imperiale è un'infusione di fiori bianchi brillanti, bergamotto e legni morbidi. Facile da portare, è un perfetto every day scent.

Una delle interpretazioni più amate del neroli nella profumeria artistica italiana. Ispirata all'idea di abbandonarsi al piacere, unisce i fiori d'arancio alla morbidezza della vaniglia e alla pulizia elegante del legno di cedro. Il risultato è una fragranza luminosa e avvolgente che evoca ricordi felici e una sensazione di autentico benessere. Spoiler alert: ricorda il profumo dell'autentica pastiera napoletana.

Un chypre verde e luminoso che, nelle parole della fondatrice Pissara Umavijani, profuma come «il primo mattino del mondo». La rugiada sull'erba, la luce calda che si diffonde sulla terra e la delicatezza del neroli si fondono in una composizione fresca, elegante e profondamente poetica.

Il consiglio di Grazia.it: Acqua dell'Elba Baia degli Agrumi Profumatore ambiente

Un diffusore per ambiente che porta in casa il profumo degli agrumeti mediterranei. Neroli, scorze d'arancia e note legnose evocano il fascino dell'Isola d'Elba. Firmato da Luca Maffei, è il perfetto profumo d'ambiente che illumina la casa in estate.

Credits Ph: Getty Images

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