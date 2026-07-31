Lucca è una delle città italiane più piacevoli da visitare a piedi grazie alle sue mura rinascimentali, trasformate in un parco sopraelevato di 4,2 chilometri. Ecco cosa vedere, dove passeggiare e perché è la meta ideale per un weekend senza auto.

Quattro chilometri e duecento metri completamente senza auto: tanto misura l'anello delle mura rinascimentali di Lucca, oggi trasformato in una passeggiata alberata continua. Se si aggiungono i vicoli e le piazze dentro le mura, si capisce perché diversi articoli e guide recenti indicano Lucca come la città con l'area pedonale più bella d'Italia.

Il punto non è solo quanti chilometri potete fare senza sfiorare un cofano. È il modo in cui storia, paesaggio e vita quotidiana si intrecciano in un percorso praticamente infinito, da vivere con calma, tra una vetrina e una chiesa romanica. Mentre in molte città d'arte il traffico è sempre dietro l'angolo, qui il ritmo rallenta davvero.

Perché proprio Lucca è la città con l’area pedonale più bella d’Italia

Taormina, Venezia, Siena, Assisi: l'Italia non manca certo di centri storici pedonali da sogno. Spesso però si tratta di zone a tratti frammentate, piene di salite ripide, ponti affollati o strade su cui le auto compaiono all'improvviso.

Lucca gioca un campionato a parte. Le mura rinascimentali chiudono un centro storico compatto, dove tutto è a misura di pedone. Secondo il portale turistico ufficiale del Comune, l'interno delle mura è un'ampia zona a traffico limitato, con molti tratti totalmente pedonali. Tradotto: potete organizzare l'intera visita senza mai pensare all'auto.

Qui l'esperienza è doppia. Avete l'anello delle Mura di Lucca, un parco sopraelevato continuo, e sotto un reticolo di strade medievali, piazze e chiese che si attraversano in pochi minuti a piedi. I principali punti di interesse sono tutti a distanza di passeggiata: niente corse per prendere autobus o taxi, solo scarpe comode.

La passeggiata “infinita” sulle Mura di Lucca

Le mura furono costruite tra la metà del Cinquecento e i primi anni del Seicento per difendere la città. Non hanno mai affrontato grandi assedi e nell'Ottocento sono state trasformate in una passeggiata alberata accessibile a tutti. Oggi, ricordano le schede storiche, l'anello misura circa 4,2 chilometri.

Italia.it definisce le Mura di Lucca «un lungo giardino sopraelevato che abbraccia la città». Ed è esattamente la sensazione che si ha camminandoci sopra: un viale ampio, ombreggiato, con prati, bastioni, aree gioco, panchine dove fermarsi a leggere o a chiacchierare. In un'ora fate il giro completo, ma difficilmente resisterete alla tentazione di rallentare.

Camminando vedete le Alpi Apuane in lontananza, le torri che spuntano tra i tetti, i campanili delle "cento chiese" di Lucca. Ogni tanto una rampa vi invita a scendere in città, attraversando le porte storiche che segnano il passaggio tra il traffico esterno e la calma del centro storico.

I momenti migliori? La mattina presto, quando la luce è morbida e le mura sono piene di runner e passeggini. Al tramonto, invece, i mattoni si scaldano di rosa e la passeggiata diventa il posto ideale per chiudere la giornata prima di un aperitivo in centro. In primavera e in autunno il verde è al massimo, ma anche d'estate i viali alberati regalano ombra e brezza.

Dentro le mura: vicoli, piazze e torri da vivere a piedi

Dalle Mura di Lucca scendete in pochi passi verso via Fillungo, la spina dorsale pedonale della città. È una strada lunga e stretta, piena di palazzi storici, boutique, negozi di artigianato, gelaterie e pasticcerie. Qui il passo rallenta da solo, tra una vetrina e l'altra.

In pochi minuti arrivate in Piazza San Michele, con la sua chiesa romanica che sembra un ricamo di marmo. Da lì il Duomo di San Martino è a meno di dieci minuti a piedi, attraverso vicoli tranquilli, cortili nascosti e scorci di giardini. Piazza Napoleone, ampia e scenografica, è un altro snodo perfetto per una pausa caffè.

Poi c'è Piazza dell'Anfiteatro, forse il luogo più iconico di Lucca. La sua forma ellittica segue il tracciato dell'antico anfiteatro romano: le case sono costruite sopra le vecchie gradinate e la piazza è chiusa, avvolgente, quasi teatrale. Sedersi a un tavolino al centro, circondate da questa geometria perfetta, è parte dell'esperienza.

A pochi passi si alza la Torre Guinigi, riconoscibile per i lecci piantati sulla sommità. Salire i suoi gradini significa guadagnarsi una vista completa sui tetti rossi e sul cerchio verde delle mura rinascimentali. Tutto, ancora una volta, raggiungibile comodamente a piedi.

Itinerario ideale a piedi: un giorno (o due) nell’area pedonale di Lucca

Se avete un solo giorno, potete iniziare la mattina dalle Mura di Lucca, magari salendo vicino a Porta San Donato. Fate mezzo anello con calma, fermandovi sui bastioni per qualche fotografia, poi scendete verso via San Paolino e raggiungete Piazza San Michele per una colazione o un cappuccino.

Da lì percorrete via Fillungo, visitate la Basilica di San Frediano con il suo celebre mosaico dorato e raggiungete Piazza dell'Anfiteatro per il pranzo. Nel pomeriggio dedicatevi al Duomo di San Martino e poi salite sulla Torre Guinigi. Chiudete la giornata tornando sulle mura al tramonto.

Con due giorni potete esplorare con più calma l'area pedonale di Lucca, visitare musei, chiese e piazze senza fretta e concedervi soste più lunghe nei caffè del centro. La città è pianeggiante, le pendenze sono minime e le rampe delle murala rendono adatta anche alle famiglie con passeggini e a chi preferisce itinerari senza salite impegnative.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce almeno 150 minuti di attività fisica moderata alla settimana. A Lucca li accumulate quasi senza accorgervene: tra Mura di Lucca, vicoli e piazze percorrete facilmente migliaia di passi immersi in uno dei centri storici più affascinanti della Toscana. Uscendo dalle porte della città, la sensazione è davvero quella di aver visitato un'intera destinazione semplicemente camminando.