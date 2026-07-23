Gucci Flora Gorgeous Orchid Eau de Parfum Intense è la nuova fragranza della famiglia Flora che porta il lato più avvolgente e magnetico dell’iconica collezione

La vaniglia non è mai stata così sofisticata. Dopo aver conquistato il mondo della profumeria negli ultimi anni, trasformandosi da nota dolce e rassicurante a ingrediente sensuale e contemporaneo, torna protagonista con una nuova interpretazione firmata Gucci: Gucci Flora Gorgeous Orchid Eau de Parfum Intense.

Un profumo pensato per chi ama lasciare una scia riconoscibile, capace di unire femminilità e carattere attraverso un equilibrio inatteso: da una parte la morbidezza cremosa dell’orchidea vaniglia, dall’altra la freschezza luminosa di un accordo salino-ozonico che regala alla composizione una dimensione più ariosa e moderna.

Una vaniglia diversa dal solito

Dimenticate le fragranze gourmand troppo zuccherine: Gucci Flora Gorgeous Orchid Intense interpreta la vaniglia in una chiave più elegante e sofisticata. Il cuore del profumo è dominato dall’Orchidea Vaniglia, una nota floreale che ammorbidisce la dolcezza con sfumature vellutate, mentre l’accordo ozonico-salino crea un contrasto quasi “effetto pelle pulita”, fresco e luminoso. A completare la scia arriva un accordo di cacao fondente, che aggiunge profondità e una sensualità più intensa.

Il risultato è un profumo che sembra raccontare un tramonto estivo: caldo, dorato, avvolgente, ma attraversato da una brezza marina inattesa.

Il nuovo oggetto del desiderio delle beauty addicted

Negli ultimi anni i profumi gourmand sono diventati una delle categorie più amate dalle appassionate di beauty: vaniglia, caramello e note cremose sono entrati stabilmente nelle collezioni fragrance, ma il nuovo lusso oggi è trovare fragranze dolci con un twist inaspettato. Gucci Flora Gorgeous Orchid Intense segue proprio questa direzione: non una semplice “vanilla perfume”, ma una composizione che mescola dolcezza, freschezza e sensualità.

Anche il flacone segue questa estetica: il vetro richiama le tonalità dorate del tramonto e riprende il celebre motivo floreale Gucci Flora disegnato da Vittorio Accornero nel 1966, trasformando la fragranza in un vero oggetto da collezione.

Quando indossarlo?

La sua intensità lo rende perfetto soprattutto per la sera, quando la vaniglia e il cacao possono esprimere tutta la loro parte più avvolgente. Ma la presenza dell’accordo salino dona leggerezza alla composizione, rendendolo ideale anche per chi cerca un profumo gourmand meno prevedibile e più contemporaneo.

Una nuova firma olfattiva per chi vuole un profumo femminile, elegante e impossibile da dimenticare.