Sempre più persone provano un sottile senso di colpa quando non fanno nulla o non sono "produttive". Si chiama leisure guilt e svela cosa succede davvero a mente e corpo quando non riusciamo a goderci il riposo.

È sabato pomeriggio, siete finalmente sul divano, serie preferita pronta, telefono in modalità silenziosa. Dopo pochi minuti, però, parte la vocina: «Dovrei fare qualcosa di utile». All’improvviso sentite addosso un sottile senso di colpa perché, in fondo, non state “producendo” niente.

Quel fastidio ha un nome preciso: è il senso di colpa quando non facciamo nulla, quello che i ricercatori chiamano «leisure guilt». E una nuova ricerca pubblicata il 25 luglio 2026 su Personality and Social Psychology Bulletin prova a spiegare perché riposare, per molte e molti di voi, somiglia a una trasgressione più che a un diritto.





Che cos'è il «leisure guilt» e quanto è diffuso

Per «leisure guilt» si intende il disagio o il senso di colpa che provate quando dedicate tempo al piacere o al recupero invece che a qualcosa percepito come produttivo. Non è una diagnosi, non è un disturbo mentale, ma un costrutto psicologico che descrive l’idea di dover “meritare” ogni minuto di tempo libero.

Il gruppo guidato da Hyunjin J. Koo, insieme a Paul K. Piff e Florian M. Götz, ha messo a punto una scala specifica per misurare questo fenomeno e l’ha testata in quattro studi. Hanno confrontato il leisure guilt con la tendenza generale alla colpa, l’etica del lavoro e l’atteggiamento verso lo svago, seguendo le persone più volte al giorno. Risultato: il senso di colpa è comparso in circa il 14% delle occasioni di svago. Non sempre, ma abbastanza spesso da rovinare il riposo.

La ricerca mostra che la leisure guilt è più frequente tra donne, giovani, studenti e persone con reddito o posizione socioeconomica percepita più bassa. Entra in gioco l’ansia di status: se temete di restare indietro, ogni ora “improduttiva” sembra un rischio. E c’è un paradosso: chi ha molta leisure guilt sta peggio sia nel tempo libero sia nel lavoro, con più stress, ansia e sintomi depressivi riportati in diversi studi precedenti.





Da dove nasce il senso di dover “meritare” il riposo

Molti di voi sono cresciuti con frasi tipo «prima il dovere, poi il piacere». Tradotte: prima vi spremete, poi forse avrete diritto a fermarvi. Così il riposo, che biologicamente è un bisogno, viene trasformato in premio morale. Il messaggio invisibile è chiaro: valete se fate, non se siete.

Su questo terreno attecchisce una vera etica della produttività continua. Lavoro precario, competizione, social pieni di persone che “non perdono mai tempo” alimentano l’ansia di status. Se vi fermate, vi sembra di perdere terreno rispetto agli altri. Il nostro tempo culturale tollera poco il vuoto: anche lo svago deve essere ottimizzato, monetizzato, trasformato in “crescita personale”.

C’è poi il corpo. Secondo molti psicologi che si occupano di regolazione dello stress, se il sistema nervoso è abituato a stare costantemente in allerta, il momento in cui vi fermate viene letto come pericoloso. Il corpo vorrebbe riposare, la mente resta in guardia. Non stupisce che una serata sul divano possa farvi sentire più inquieti che in riunione.





Come riconoscere il leisure guilt nella vostra giornata

Qualche segnale concreto? Vi sentite in colpa se passate una sera a guardare una serie invece di seguire un corso, leggere un saggio o rispondere alle mail. In vacanza programmate ogni ora, perché “solo” stare in spiaggia vi sembra uno spreco. Dite di no a un invito perché siete stanchi, ma poi vi giustificate con mille scuse. Quando finalmente salta un impegno provate sollievo, seguito da vergogna per quel sollievo. Oppure vi ritrovate a pensare «sono inutile» se per mezz’ora non fate nulla di visibilmente produttivo. Se vi riconoscete in più di uno di questi punti, il leisure guilt è probabilmente di casa.





Tre passi pratici per fare pace con il non fare nulla

Primo passo: smettere di trattare il riposo come un premio. Il sonno, le pause, il tempo vuoto non sono biscotti da guadagnare, sono manutenzione ordinaria. Provate a cambiare linguaggio interno: dal «se oggi lavoro abbastanza, allora posso rilassarmi» al «per lavorare e vivere bene ho bisogno di fermarmi». Diversi psicologi parlano di “performance sostenibile”: senza recupero, la produttività che inseguite crolla comunque.

Secondo passo: allenare il sistema nervoso con micro-pause. Invece di immaginare una settimana di vacanza perfetta, iniziate con due o tre minuti al giorno in cui vi sedete, senza schermi né obiettivi, e lasciate semplicemente scorrere il tempo. Guardate fuori dalla finestra, respirate, notate i pensieri che arrivano senza giudicarli. Se sale l’ansia, non è la prova che non potete fermarvi, è il segno che state modificando un’abitudine radicata.

Terzo passo: difendere il tempo per voi nelle relazioni. Dire «oggi ho bisogno di stare un po’ da sola» non significa togliere qualcosa agli altri, ma evitarvi di arrivare scariche e irritabili. Potete iniziare da piccoli “appuntamenti con voi stesse” in agenda, protetti come una riunione importante. Se però il senso di colpa per il riposo è continuo, vi impedisce di godervi qualsiasi pausa o si accompagna a umore depresso e ansia forte, può essere utile parlarne con uno psicologo o una psicoterapeuta. Non per aggiungere un altro “compito”, ma per imparare, finalmente, che il vostro valore non si misura in ore lavorate. E che non fare nulla, ogni tanto, è esattamente ciò che vi tiene in piedi.