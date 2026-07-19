Piscine a sfioro, spiagge private, panorami mozzafiato e molto altro ancora: questi hotel italiani meritano un posto nella vostra bucket list

C'è chi sogna una terrazza sospesa sulla Costiera Amalfitana e chi preferisce una villa immersa tra gli ulivi della Puglia. C'è chi immagina il risveglio con il rumore delle onde in Costa Smeralda e chi vorrebbe fare colazione con la granita in Sicilia. In Italia, del resto, le vacanze al mare cambiano volto da una regione all'altra, e cambia anche il modo di viverle.

Ma non basta una bella spiaggia per rendere speciale una vacanza. Sempre più spesso è il pernottamento a fare la differenza: scegliere l'hotel giusto significa trasformare una semplice vacanza in un'esperienza da ricordare.

Perché oggi un soggiorno non è fatto soltanto di camere vista mare e piscine panoramiche, ma anche di architetture che raccontano il territorio, giardini mediterranei, ristoranti che valorizzano i sapori locali, spa immerse nella natura e indirizzi capaci di far vivere ogni destinazione in modo autentico.

Dalle grandi icone dell'ospitalità italiana ai boutique hotel più esclusivi, abbiamo preparato per voi una selezione dei migliori hotel al mare in Italia dove concedersi una vacanza all'insegna del relax e della bellezza, tra alcune delle coste più spettacolari del nostro Paese.

**Qui tutti i nostri consigli di viaggio**

I migliori hotel al mare in Italia dove trascorrere una vacanza da sogno

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Borgo Egnazia, Puglia

Più che un hotel, Borgo Egnazia è una destinazione nella destinazione. Ispirato all'architettura dei borghi pugliesi, con piazzette in pietra chiara, vicoli, corti e ville immerse nel verde, è uno dei luoghi che meglio raccontano l'anima contemporanea della Puglia, riuscendo a coniugare lusso, autenticità e profondo legame con il territorio.

Qui ogni esperienza nasce dalla volontà di valorizzare la cultura locale. Gli orti e i giardini seguono un approccio rigenerativo, il ristorante stellato Due Camini reinterpreta la tradizione gastronomica pugliese con un menù che celebra i prodotti della terra, mentre durante l'estate le Feste del Borgo trasformano il resort in un palcoscenico dedicato a musica, artigianato, cucina e folklore, facendo vivere agli ospiti la Puglia più autentica.

Tra camere, suite e ville private pensate per garantire la massima privacy, Borgo Egnazia è il rifugio ideale per chi cerca una vacanza al mare che vada oltre il semplice relax, trasformandosi in un'immersione nella cultura e nello stile di vita del Sud Italia.

Hotel Pitrizza, Costa Smeralda

Ci sono luoghi che hanno contribuito a definire l'immaginario di un'intera destinazione. L'Hotel Pitrizza è uno di questi. Affacciato sulla baia di Liscia di Vacca, nel cuore della Costa Smeralda, è uno degli indirizzi simbolo dell'ospitalità sarda e racconta, ancora oggi, l'idea di lusso che ha reso celebre questa parte dell'isola nel mondo.

Progettato nel 1963 dall'architetto Luigi Vietti, il Pitrizza incarna perfettamente la filosofia con cui è nata la Costa Smeralda: un luogo in cui l'architettura non domina il paesaggio, ma si fonde con esso. Volumi bassi, granito locale, vegetazione mediterranea e scorci sul mare cristallino dialogano in perfetta armonia, dando vita a un'eleganza discreta che ha attraversato i decenni senza perdere fascino. Qui il lusso non si misura nell'ostentazione, ma nella quiete, nella privacy e nella sensazione di trovarsi in un luogo autentico, dove ogni dettaglio sembra appartenere da sempre a questo tratto di costa.

È l'indirizzo ideale per chi sogna una vacanza esclusiva immersa nella bellezza più iconica della Sardegna.

Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, Costiera Amalfitana

Ci sono hotel che offrono una vista spettacolare sul mare. E poi ci sono luoghi come l'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, dove la storia sembra fondersi con il paesaggio. Arroccato sulla scogliera che domina Amalfi, questo straordinario albergo nasce all'interno di un ex convento dei Cappuccini del XIII secolo, trasformato in un rifugio di lusso senza perdere il fascino della sua anima originaria.

Il recente restauro ha preservato con grande cura gli elementi storici dell'edificio, dal chiostro alla chiesa barocca, passando per le antiche volte e i pavimenti in maiolica, mentre le camere e le suite, ricavate dalle celle dei monaci, reinterpretano quell'atmosfera di quiete con materiali naturali, design contemporaneo e dettagli raffinati. A completare l'esperienza ci sono la piscina a sfioro sospesa sulla scogliera, l'Anantara Spa e il ristorante Dei Cappuccini, che celebra i sapori della Costiera Amalfitana con una vista difficile da dimenticare.

È il luogo perfetto per chi sogna una vacanza dove il lusso non è soltanto sinonimo di comfort, ma anche di storia, bellezza e silenzio.

Verdura Resort, Sicilia

C'è una Sicilia che profuma di agrumi, ulivi e macchia mediterranea, dove il mare è solo uno degli elementi del paesaggio. Il Verdura Resort, affacciato sulla costa sud-occidentale dell'isola a pochi chilometri da Sciacca, incarna perfettamente questo spirito. Immerso in una tenuta di oltre 200 ettari che si estende fino al Mediterraneo, è il luogo ideale per chi desidera alternare giornate in spiaggia al piacere di vivere la natura e i ritmi lenti della campagna siciliana.

Le camere e le suite, tutte con vista sul mare, si affiancano alle esclusive ville private pensate per chi cerca ancora più riservatezza, mentre il resort offre un'esperienza che va ben oltre il semplice soggiorno balneare. Dalla spa, considerata una delle più prestigiose d'Europa, ai campi da golf affacciati sul mare, passando per le accademie sportive e i sei ristoranti, ogni dettaglio invita a vivere la Sicilia attraverso il benessere, lo sport e la sua straordinaria tradizione gastronomica.

È la destinazione perfetta per chi sogna una vacanza elegante, dinamica e profondamente legata al territorio.

Hermitage Hotel & Resort, Forte dei Marmi

Ci sono destinazioni che evocano immediatamente un'idea di estate italiana. Forte dei Marmi è una di queste. E tra i suoi indirizzi più iconici c'è l'Hermitage Hotel & Resort, uno storico rifugio immerso in oltre un ettaro e mezzo di parco privato, dove il verde dei pini marittimi incontra l'eleganza rilassata della Versilia. È da poco entrato a far parte di Starhotels Collezione, mantenendo però intatta la sua anima: quella della villeggiatura d'altri tempi, fatta di ritmi lenti, spazi aperti e giornate che scorrono tra piscina, biciclette e mare.

Qui il lusso non è ostentato, ma si traduce in tranquillità, servizio attento e un'atmosfera familiare che invita a rallentare. Il centro di Forte dei Marmi e gli stabilimenti balneari sono a pochi minuti, raggiungibili anche con la navetta dedicata, mentre il resort resta un'oasi di quiete dove rifugiarsi dopo una giornata tra boutique, spiaggia e aperitivi.

È la scelta ideale per chi cerca una vacanza elegante ma informale, capace di riportare in vita il fascino autentico della villeggiatura italiana.

VOI Tanka Village, Villasimius

C'è una Sardegna fatta di calette nascoste e una che conquista al primo sguardo con lunghe spiagge di sabbia bianca e un mare dalle infinite sfumature di turchese. È qui, affacciato sulla spettacolare spiaggia di Simius, che sorge il VOI Tanka Village, uno dei resort più iconici del sud dell'isola, immerso in 43 ettari di macchia mediterranea e a pochi passi dal vivace centro di Villasimius.

La sua forza è quella di riuscire a mettere d'accordo tutti: chi sogna una vacanza di puro relax, chi ama alternare il mare agli sport, chi viaggia in famiglia e chi desidera concedersi qualche coccola in più grazie alle nuove aree premium del resort. Tra piscine, ristoranti, una spa, attività all'aria aperta e l'accesso diretto a una delle spiagge più belle della Sardegna, le giornate scorrono seguendo il ritmo del mare.

È il luogo ideale per chi cerca una vacanza completa, dove natura, comfort e servizi convivono in perfetto equilibrio, senza rinunciare al fascino autentico della costa di Villasimius.

Santavenere, Maratea

Per chi sogna il fascino del Sud Italia lontano dalle mete più affollate, Maratea è una delle sorprese più belle da scoprire. Affacciato sulla costa tirrenica della Basilicata, il Santavenere celebra nel 2026 i suoi 70 anni di storia e continua a essere uno degli indirizzi più eleganti e autentici della regione. Immerso in dieci ettari di giardini mediterranei che degradano dolcemente verso il mare, il resort offre un'atmosfera di quiete assoluta, dove il tempo sembra scorrere più lentamente.

Le sue 34 camere, arredate con mobili artigianali, ceramiche di Minturno e maioliche di Vietri, raccontano la storia del territorio con un'eleganza senza tempo, mentre la spiaggia privata, la piscina immersa nel verde e la spa invitano a rallentare e riscoprire il piacere delle lunghe estati italiane.

Il Santavenere è il rifugio ideale per chi cerca una vacanza raffinata ma lontana dai riflettori, in una delle coste più sorprendenti e ancora poco conosciute del nostro Paese, dove natura, mare e ospitalità si fondono in perfetto equilibrio.

Tivoli Palazzo 1880 Lecce, Lecce

Una vacanza al mare in Puglia può essere anche l'occasione perfetta per concedersi qualche giorno tra arte, buon cibo e passeggiate in una delle città più affascinanti del Sud. Nel cuore del centro storico di Lecce, a pochi passi da Piazza Sant'Oronzo e dalla Basilica di Santa Croce, il Tivoli Palazzo 1880 Lecce è il punto di partenza ideale per alternare il fascino del Barocco alle acque cristalline del Salento, facilmente raggiungibili in auto.

Ospitato in uno storico palazzo sapientemente restaurato, l'hotel conserva il carattere della dimora originale, reinterpretandolo con un'eleganza contemporanea fatta di pietra leccese, artigianato locale e design essenziale. Dopo una giornata tra Porto Cesareo, Torre dell'Orso o le spiagge di Otranto, si torna in città per rilassarsi nell'area wellness oppure sorseggiare un aperitivo sulla terrazza panoramica, con vista sui tetti di Lecce e sul campanile del Duomo.

È la scelta perfetta per chi desidera vivere il mare senza rinunciare alla bellezza di una delle città d'arte più suggestive d'Italia.

Torre Sponda, Positano

C'è un modo diverso di vivere Positano, lontano dal ritmo frenetico delle sue stradine più affollate. Torre Sponda è una collezione di cinque ville immerse tra limoneti, bouganville e giardini terrazzati che guardano il mare, pensata per chi desidera la magia della Costiera Amalfitana senza rinunciare alla tranquillità e alla privacy. A pochi minuti dal centro, ma nascosta tra la vegetazione mediterranea, regala la sensazione di soggiornare in una raffinata casa di famiglia affacciata sulla baia.

Ogni residenza ha una personalità diversa, dall'antica torre del XIII secolo sospesa tra cielo e mare alle ville con ampie terrazze panoramiche e giardini privati, arredate con ceramiche vietresi, materiali locali e tessuti artigianali che raccontano l'identità del territorio. Qui il lusso si misura nel tempo che ci si concede: una colazione servita in terrazza, una cena preparata da uno chef privato, una sessione di yoga vista mare o un'escursione tra il Sentiero degli Dei e i limoneti della Costiera.

È la scelta ideale per chi sogna un'estate italiana autentica, fatta di bellezza, silenzio e momenti da vivere con i propri ritmi.

Il San Corrado di Noto, Sicilia

Oltre alle spiagge spettacolari e alle città barocche, la Sicilia offre anche campagne profumate di agrumi, ulivi secolari e antiche masserie immerse nel silenzio. È proprio in questo scenario, nel cuore della Val di Noto, che sorge Il San Corrado di Noto, un raffinato boutique resort ricavato da un'antica tenuta appartenuta al Principe Nicolaci. Qui il lusso si esprime attraverso lo spazio, la privacy e un dialogo continuo con la natura, a pochi minuti dalle spiagge della costa sud-orientale della Sicilia.

Il resort ospita soltanto 26 suite e otto ville con piscina privata, una scelta che contribuisce a creare un'atmosfera intima e rilassata. Il cuore della proprietà è rappresentato dalle due scenografiche piscine immerse nel verde, tra cui la celebre One Hundred Blue Pool, lunga 100 metri e ispirata alle antiche vasche dell'età classica, mentre una navetta accompagna gli ospiti al beach club privato affacciato sul mare cristallino della costa. Tra percorsi benessere, cucina siciliana d'autore e la possibilità di raggiungere facilmente borghi come Marzamemi o il centro storico di Noto, Il San Corrado è il rifugio ideale per chi desidera vivere una vacanza elegante, immersa nella natura, ma sempre vicinissima al mare, e nel fascino più autentico della Sicilia.

Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, Veneto

Chi pensa a Jesolo immagina subito una lunga spiaggia dorata e giornate da vivere tra mare e aperitivi al tramonto. Il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo interpreta questa atmosfera con un'eleganza contemporanea, grazie a un'architettura di design, ambienti luminosi e una posizione privilegiata direttamente sulla spiaggia privata, lungo uno dei litorali sabbiosi più estesi dell'Adriatico.

Qui tutto invita a rallentare: dalla Acquapura SPA Lagoon, pensata per rigenerarsi in ogni stagione, ai due ristoranti che reinterpretano la cucina mediterranea in chiave creativa, fino alle esperienze organizzate tra musica dal vivo, aperitivi vista mare e attività all'aria aperta.

A pochi chilometri da Venezia, il resort è perfetto per chi desidera alternare il relax in spiaggia a una gita tra arte e cultura, senza rinunciare ai comfort di un cinque stelle dallo stile cosmopolita e contemporaneo.