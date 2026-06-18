Dalle nuove interpretazioni dei grandi classici alle creazioni di nicchia più ricercate, ecco i profumi uomo da provare adesso, tra legni preziosi, accordi gourmand, cuoio e sensuali effetti seconda pelle

Non solo agrumi e note marine. I profumi uomo dell'estate 2026 raccontano una mascolinità più sfaccettata, tra accordi gourmand, cuoiati raffinati, legni avvolgenti e reinterpretazioni sempre più sofisticate dei grandi classici. Da Chanel ad Armani, passando per YSL Beauty, Bottega Veneta e le nuove proposte della profumeria artistica, ecco le fragranze che meritano un posto sullo scaffale - e sulla pelle.

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10 nuove fragranze maschili per l'estate 2026

Una selezione di profumo da uomo - che possono essere però usati da tutte e tutti - da provare adesso. Proposte di nicchia, designer e budget friendly da non perdere.

Una delle novità più raffinate dell'anno per chi ama i profumi cuoiati. Moment After interpreta il cuoio in chiave morbida e lussuosa, avvolgendolo in sfumature di vaniglia Bourbon, fava tonka e mate. Il risultato è una fragranza elegante e distintiva, che richiama il profumo della nappa più pregiata e il fascino discreto di Bottega Veneta.

2. Profumi uomo estate 2026: Chanel Blue De Chanel L'Exlusif

Con Jacob Elordi come volto della fragranza, Bleu de Chanel L'Exclusif è un profumo sofisticato e magnetico. Creato da Olivier Polge, amplifica la firma legnosa della collezione con un sontuoso sandalo, note di cuoio e cisto labdano, dando vita una fragraza intensa e misteriosa, difficile da ignorare.

Volto della campagna è Nicholas Galitzine, attore del momento e perfetta incarnazione della nuova mascolinità Armani. La fragranza interpreta il lato più intenso della collezione Stronger With You con un mix di mandarino, ciliegia e lavanda che incontra un fondo goloso e affumicato di marron glacé, castagna e vaniglia.

Non è il classico profumo estivo, ed è proprio questo il suo fascino. Firmato dal naso Kevin Mathys, Sine Gloria intreccia hashish, catrame, cognac, miele, cuoio e oud in una composizione intensa e magnetica che parla di notti senza regole e libertà assoluta. Oscuro e sensuale, è un profumo di rottura, da provare.

Un fougère moderno che profuma di estate, mare e libertà. In questa nuova fragranza maschile note agrumate di bergamotto e limone si intrecciano a un accordo salato particolarmente luminoso, mentre lavanda, pepe nero e geranio aggiungono carattere a una base calda di vetiver, cedro e fava tonka.

Una fragranza intensa e sfaccettata che gioca tra freschezza speziata e profondità legnosa. Limone, zenzero e cardamomo illuminano l'apertura, mentre lavanda, vetiver e cipresso aggiungono carattere a un fondo caldo di ambroxan, cedro e muschio di quercia.

Da provare anche in formato viaggio: le tre fragranze BMW M arrivano in versione 15 ml, ideali da portare sempre con sé. E per gli indecisi c'è il Discovery Set, che permette di esplorare l'intera collezione e trovare la propria preferita.

Firmato dal profumiere e artista olfattivo Meo Fusciuni, Intenso di Sandalo racconta il lato più profondo e contemplativo di questo legno iconico. Morbido e avvolgente, trasforma il sandalo in una materia viva che profuma di pelle, ricordi e luoghi lontani, lasciando una scia elegante e profondamente emozionale.

Ispirato allo skyline di Manhattan e al fascino contemporaneo di vetro e metallo, Coach Pure Platinum Parfum è una fragranza urbana e carismatica che alterna la freschezza aromatica di lavanda, mandarino e mela a un cuore caldo di rum e fiore d'arancio. Sul fondo, ambrox, labdano e legno di cedro regalano una scia elegante e magnetica.

10. Profumi uomo estate 2026: YSL Beauté MYSLF EDT Intense

Una fragranza maschile inedita che valorizza i fiori d'arancio con note minerali e aldeidate che gli conferiscono un sentore pulito inaspettato. Una nuova intensità sensuale e cristallina.

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