Tra vaniglia, note lattiginose e accordi che ricordano il talco, le nuove fragranze comfort trasformano l'olfatto in una macchina del tempo emotiva

Profumi effetto cocoon: le fragranze più interessanti del momento abbracciano i sensi. Pensate per regalare benessere e creare esperienze olfattive intime ed emozionanti, si affidano a note morbide di talco, vaniglia, mandorla, muschio e persino bubble gum. Il loro obiettivo? Evocare ricordi personali e sensazioni familiari, per un effetto avvolgente che non segue le mode ma la magia delle piccole cose.

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I profumi effetto cocoon: dai ricordi d'infanzia ai momenti zen

Lasciatevi conquistare dalla nostra accurata selezione di fragranze confortanti. Un mix di profumi che abbracciano i sensi e fanno bene al cuore.

Segreto d'Infante di Silvia Monti Profumi d'Artista si ispira al profumo della pelle di un neonato e a tutto ciò che rappresenta: purezza, protezione e autenticità. Le note di polvere di riso, violetta, muschio e vaniglia costruiscono una scia soffice e rassicurante che parla di cura, tenerezza e del desiderio universale di sentirsi al sicuro. In esclusiva da Lafarmacia.

Più che un profumo, Musc Nurāsana di Maison Crivelli è una sensazione. Quella di una terrazza illuminata dalle prime luci del giorno, di un respiro lento, di un momento in cui non serve fare nulla se non esserci. Attorno a un muschio luminoso e vibrante si intrecciano la morbidezza vellutata della rosa e le sfumature avvolgenti del cisto, che amplificano la sensazione di calma e presenza. Da Olfattorio Bar à Parfums.

Ispirato al mondo del gioco e dell'immaginazione, Let’s Pretend richiama quel "facciamo finta che" con cui da bambini inventavamo mondi interi. Le note di mandarino, pesca, osmanto e gelsomino sambac creano una scia luminosa e vivace che celebra la fantasia, la trasformazione e la libertà di essere chiunque si desideri.

Ispirato alla filosofia olistica, questo profumo è un invito a liberare la mente e risvegliare i sensi. Tra le sue note troviamo castagna arrosto, miele, vaniglia, tonka e spezie per un effetto rasserenante.

La riedizione di un grande classico del passato, un profumo leggero che fa sentire immediatamente a proprio agio. Cielo mixa mandarino, gardenia e gelsomino a vaniglia e legni preziosi per un feeling elegantemente confortante.

C'è qualcosa di dolcemente nostalgico ne La Stanza delle Bambole di Nobile 1942. Il latte, le note talcate, la vaniglia e i muschi richiamano l'universo morbido e rassicurante dell'infanzia, mentre fiori d'arancio, il sandalo e la fava tonka aggiungono una sensualità delicata e adulta. Un profumo che gioca sul confine tra memoria e femminilità, tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventate.

In Almoud di UAHÍQUE, la dolcezza della mandorla incontra i fumi caldi dell'oud dando vita a una fragranza avvolgente e introspettiva. Un profumo che parla di radici, di identità e di quel patrimonio emotivo che ci accompagna per tutta la vita.



Petit Ange Eau de Senteur è un nuovo profumo privo di alcol che può essere indossato anche dai più piccoli. Caratterizzato dalla delicatezza di un ricordo felice, è una morbida infusione di mandarino, fiori bianchi e muschio. Luminoso e rassicurante, ha il profumo delle pelle appena accarezzata.

Silent Drift è il profumo dei momenti in cui si rallenta e si torna ad ascoltare sé stessi. Bergamotto, cipresso e pepe rosa aprono la fragranza con una freschezza luminosa e ariosa, mentre nel cuore iris, rosa e albicocca creano una sensazione morbida e rassicurante. Sul fondo, semi di ambretta, muschio bianco e sandalo avvolgono la pelle in una scia delicata e confortevole, come una pausa di quiete da portare con sé per tutta la giornata.

Con il suo irresistibile accordo bubble gum, questo profumo giocoso riporta alla mente i piccoli piaceri dell'infanzia. Le note di mela e agrumi si fondono con fiori d'arancio e frutti rossi, mentre vaniglia e violetta avvolgono la composizione in una scia morbida e gourmand. Un profumo allegro e confortante, che trasforma il ricordo di una gomma da masticare in un'esperienza olfattiva gioiosamente sofisticata.

Una nuova fragranza che ha il potere di riportare indietro nel tempo. Ispirato all'immaginario libero degli anni Novanta, combina un accordo lattiginoso morbido e rassicurante con un cuore salato che ricorda la pelle dopo una giornata al mare. Sul fondo, il sandalo aggiunge profondità e calore. Il risultato è una fragranza luminosa e nostalgica, che profuma di estati infinite, amicizie autentiche e libertà.

Amund e Sylind raccontano i due momenti di un unico respiro. Sylind è luminoso e delicato, ispirato all'aria di primavera tra i fiori di tiglio, con note di fiori d'arancio, mughetto, gelsomino e muschio verde. Amund è il suo contrappunto più caldo e avvolgente: olio di mandorla, foglie di tabacco, vaniglia, fava tonka e legni aromatici danno vita a una scia intensa e sensuale. Insieme rappresentano il ritmo naturale della vita: inspirare ed espirare, leggerezza e profondità, innocenza e carattere.

Missing Person di Phlur è diventato celebre per la sua capacità di evocare il ricordo di una persona amata attraverso il profumo della pelle. Costruito attorno a muschio bianco, gelsomino e fiori d'arancio, avvolti da un velo di legni morbidi, ha una scia delicata e rassicurante che ricorda un abbraccio, una maglia rubata o la presenza di qualcuno che non c'è più ma continua a vivere nella memoria.

Il profumo della pelle che conserva un ricordo. Si apre con aldeidi luminose e iris cipriato, puliti come lenzuola appena cambiate, per poi avvicinarsi sempre di più al corpo attraverso muschio bianco e ambretta cremosa. Sul fondo, muschi lattiginosi, sfumature talcate e un accenno di vaniglia bianca creano una scia morbida e intima, che sembra appartenere più alla pelle che al profumo.

White Luna di Maison Délire racconta quel momento sospeso tra realtà e immaginazione in cui le emozioni sembrano più intense e ogni dettaglio più luminoso. Limone, litchi e frutta tropicale illuminano l'apertura, mentre fiori bianchi, muschio e ambra grigia creano un cuore morbido e avvolgente. Sul fondo, patchouli, oud e vetiver aggiungono profondità a questa fragranza che profuma di sogni a occhi aperti.

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