Vaniglia, pistacchio, caffè e frutta succosa: i nuovi profumi gourmand dell'estate 2026 svelano una nuova dolcezza. Tra fragranze, mist per corpo e capelli e una coccola speciale per la pelle.

Vivete la vostra estate più dolce con i nuovi profumi gourmand e le acque profumate per corpo e capelli. La tendenza è chiara: oggi la dolcezza ha un nuovo volto, stuzzicante, accessibile e addictive. La vaniglia continua a fare battere il cuore, ma si fa più matura, accompagnata da caramello, frutta secca - come pistacchio e nocciola - e note fresche di ciliegia e matcha. Non mancano cacao e frutti tropicali - due su tutti? Cocco e ananas - spesso accostati alla cremosità del sandalo e al tocco clean dei muschi.

A colpire, in particolare, è anche la varietà: i gourmand conquistano tanto la profumeria di nicchia quanto quella designer e trionfano nella categoria delle acque profumate per corpo e capelli, vera rivelazione dell'estate 2026.

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I migliori profumi gourmand e acque profumate dolci per l'estate 2026

Abbiamo selezionato per voi i migliori profumi gourmand della stagione e le acque profumate più golose del momento. In più, un consiglio speciale per avvolgere il corpo di dolcezza e profumarlo con eleganza. Scorrete la gallery e lasciatevi conquistare.

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L'amore assoluto ha il sapore inebriante dello champagne e la dolcezza voluttuosa della frutta matura. Love Supreme intreccia litchi, lampone e ciliegia alla sensualità della rosa marocchina, mentre la mandorla amara aggiunge un contrasto sottile e irresistibile. Miele, vaniglia Bourbon, ambra e cuoio ne firmano il finale, sontuoso e persistente. Creato da Rito in esclusiva per Zhor, è un gourmand opulento e sofisticato, da amare perdutamente. Il dettaglio in più? Love Supreme ha una propria colonna sonora ufficiale, creata per accompagnarne l'universo olfattivo.

2. Nuovi profumi gourmand: Mugler Starlicious Pineapple Musk Eau de Toilette

Un mocktail tropicale da indossare: leggero, colorato e divertente. Protagonista è l'ananas, vibrante e succoso, unito a cocco creamy e muschio. E poi, a sorpresa, ci sono i glitter, sospesi nel flacone e pronti a rendere il rituale ancora più giocoso.

Dimenticate i gourmand tutti zucchero e vaniglia. Matcha Milk prende ispirazione dalla bevanda più instagrammata del momento e ne cattura l'anima verde e cremosa. Matcha e tè nero danno carattere alla composizione, latte di macadamia e vaniglia aggiungono una nota golosa, bergamotto, ambra e muschio ne smorzano la dolcezza. Il risultato? Un gourmand rilassato, originale e decisamente cool.

Jordi Fernández firma un gourmand d'eccezione, cremoso e avvolgente come una soffice schiuma di latte di mandorla. Vaniglia, benzoino e fava tonka tostata si mixano a golose sfumature di dulce de leche, mentre legni e molecole ambrate regalano alla composizione profondità e carattere. Una dolcezza sofisticata, calda e sensuale. Da Campomarzio70.

Due novità profumate per corpo e capelli, due modi diversi di cedere alla tentazione. Honey Dewy è una coccola dorata e luminosa, dove il nettare di miele incontra il latte alla vaniglia e la delicatezza del muschio bianco. Glazed Cherry gioca invece con una ciliegia succosa e maliziosa, resa ancora più golosa dal lampone e da una colata di caramello.

Una coccola gourmand che profuma di latte caldo e caramello. Morbida e sognante, la fragranza si scalda sulla pelle grazie alla dolcezza dorata del miele e della fava tonka, per poi lasciare spazio a una scia soffice di vaniglia e muschio bianco.

Un morso a una fetta d'anguria fresca e succosa in una calda giornata d'estate. Dolce, fruttata e giocosa, questa mist profuma la pelle e i capelli mentre le particelle shimmer regalano al corpo una delicata luminosità. Una vera goduria estiva da vaporizzare senza moderazione.

Una fuga ai tropici racchiusa in una mist leggera e solare. L'ananas maturo e succoso incontra la dolcezza esotica dell'acqua di cocco, mentre gelsomino e monoï scaldano la composizione con la loro sensualità luminosa. La fragranza giusta per profumare la pelle nelle giornate trascorse in riva al mare.

Ispirato alla dolce vita italiana, questo profumo per corpo e capelli conquista con la freschezza vivace del bergamotto accostato a panna montata e pistacchio. Il risultato? Una scia dolce e originale, da coccola gourmand.

10. Migliori profumi gourmand: Liquides Imaginaires Seductive Cedrat

Una tarte au citron trasformata in profumo. Limone, yuzu e mandarino verde accendono la composizione con una freschezza acidula e brillante, subito addolcita da un cuore cremoso e lattiginoso. Vaniglia, sandalo e sesamo tostato fanno il resto, regalando alla fragranza una sfumatura calda e biscottata. Gourmand, sì, ma con una luminosa anima agrumata.

Una nuvola profumata e luminosa da vaporizzare sulla pelle. Le note succose del mango glassato incontrano la brillantezza dell'arancia e la freschezza delle foglie di tè verde, mentre impalpabili micro-perle regalano al corpo un delicato effetto glow. Fruttata, dolce e radiosa, è la mist gourmand perfetta per l'estate.

12. Sol De Janeiro Leite Café Perfume Mist profumata per corpo e capelli

Il piacere di un caffè dolce sorseggiato lentamente in una caffetteria brasiliana inondata di sole. L'accordo intenso di caffè e latte si arricchisce di cocco cremoso e della dolcezza succosa del sorbetto al litchi per adagiarsi sulla pelle con morbidezza.

Un delizioso gelato al pistacchio che si scioglie sulla pelle in una nuvola zuccherina e lievemente pralinata. La scelta ideale per chi è alla ricerca di un gourmand dolce ma raffinato.

A base di vaniglia e fiori di sale, questa acqua profumata in generoso formato da 200 ml ha un feeling tropicale dolce ma al contempo rinfrescante.

La meringa all'italiana, densa e cremosa, vive in questa acqua profumata per corpo e capelli da vaporizzare a ripetizione. Perché? Perché crea dipendenza!

Una vaniglia gourmand intensa e seducente, che sembra raccontare una notte fatta di cocktail e incontri inaspettati. Ciliegia nera, Espresso Martini e cannella si fondono con caffè tostato, rum e noci, prima di abbandonarsi a un fondo caldo di vaniglia, sandalo e legno di guaiaco. Dolce, scura e inebriante.

17. Adidas Vibes Dream Glaze Spray Profumato per capelli e corpo

Nocciola caramellata e cacao dolce: una mist leggera che avvolge corpo e capelli con morbidezza. La sua finitura particolarmente edibile è una festa per i sensi.

18. Nuovi profumi gourmand: Huda Beauty Easy Bake Intense EDP

Ispirato all'inconfondibile fragranza della cipria in polvere libera Easy Bake, questo profumo mixa ciliegie selvatiche, fiori bianchi, cannella, vaniglia e latte al caramello. L'effetto? Cremoso e sensuale.

Vaniglia, latte, fragola e caramello per una dolce fragranza corpo e capelli budget friendly, perfetta per chi è alla ricerca di un gourmand assoluto, senza compromessi.

20. Il consiglio di Grazia.it: Rudy Profumi Fruit&Juice Crema Fluida Spray Cocco e Fiori di Vaniglia

Una carezza gourmand per la pelle, avvolta dal profumo esotico del cocco e dalla dolcezza dei fiori di vaniglia. Leggera e pratica da vaporizzare, questa crema corpo spray racchiude un centrifugato fresco di succhi vegetali di arancia, carota e limone. Il gesto perfetto per regalare al corpo morbidezza, luminosità e un delizioso profumo d'estate.

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