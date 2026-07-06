Profumi alla menta: la nota fresca e luminosa che conquista il 2026
La menta non è certo una novità in profumeria. La novità è il modo in cui viene utilizzata oggi: sempre più fragranze la mettono al centro della composizione, affiancandola a note verdi, agrumate, lattiginose o legnose che ne valorizzano il lato più elegante e contemporaneo. Ecco perché i profumi alla menta sono la rivelazione del 2026.
Dal punto di vista olfattivo, la menta appartiene alla famiglia delle note aromatiche e si distingue per il suo carattere fresco, verde e leggermente pungente. A seconda della varietà utilizzata - dalla menta piperita alla menta verde - può assumere sfumature più balsamiche, erbacee o quasi dolci. In profumeria viene spesso impiegata nelle note di testa, dove contribuisce a creare una sensazione di pulizia e leggerezza immediata. Mentre, nelle interpretazioni più moderne, riesce a dare personalità e profondità caratterizzando l'intera composizione.
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I migliori profumi alla menta da provare adesso
Fresche, verdi, agrumate o cremose: ecco le fragranze che oggi raccontano la menta in modi nuovi. Scorrete la lista e scegliete le vostre preferite.
1. ThoO Amore Eau de Parfum
Un omaggio all'Italia più autentica, quella delle sere d'estate, delle piazze animate e delle emozioni vissute d'istinto. La freschezza della menta e del latte ghiacciato si fonde con la sensualità cremosa del sandalo, lasciando sulla pelle una scia spontanea e dolcemente mediterranea.
2. L’Atelier 100BON Menthe & Mandarine Eau de Parfum
Una freschezza luminosa e immediata, dove la menta selvatica incontra la succosità del mandarino. Agrumi vibranti, accenti verdi e legni morbidi danno vita a una scia pulita, energica e contemporanea.
3. Matilda Morri Beauty Acqua Profumata Menta & Lime
Frizzante e spensierata come un aperitivo vista mare, unisce la freschezza aromatica della menta alle sfumature verdi e succose del lime. Il tocco di zucchero di canna addolcisce la composizione, evocando l'atmosfera rilassata delle giornate più calde e flirty.
4. Le Bains Guerbois 1979 New Wave Eau de Parfum
Un tributo alla scena new wave e alle notti leggendarie del club parigino Les Bains Douches. La freschezza tagliente della menta incontra le sfumature metalliche dell'iris e la profondità dei legni, dando vita a una fragranza dal fascino magnetico, come i migliori pezzi dei Joy Division.
5. L'Erbolario Acqua Profumata Idratante Bamboo & Menta
Una nuvola fresca da vaporizzare su pelle e capelli nelle giornate più calde. La menta acquatica regala una sensazione immediata di leggerezza, mentre il bamboo aggiunge sfumature verdi e luminose che evocano natura, aria pulita e libertà.
6. Dadamilano Lattementa Extrait de Parfum
Un profumo dei ricordi. Ispirato al celebre gelato lattementa, unisce menta piperita piemontese e mentuccia romana a note di latte di riso e miele di castagno. Sul fondo, cioccolato bianco, cacao e vaniglia aggiungono una dolcezza morbida e avvolgente. Un gourmand cremoso e nostalgico che profuma d'estate, affetti e pomeriggi senza fretta.
7. Heeley Menthe Fraîche Eau de Parfum
Nitida e cristallina come foglie di menta appena stropicciate tra le dita. Bergamotto siciliano e tè verde amplificano la sensazione di pulito, mentre il cedro bianco aggiunge una sfumatura elegante e luminosa. Una freschezza essenziale e moderna, priva di artifici.
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