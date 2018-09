Labbra in primo piano e nail art "a bozzetto": scoprite con noi il beauty look della sfilata di Moschino PE 2019

Due aggettivi ricorrono spesso quando si tratta di descrivere le sfilate di Moschino: glamour e pretty. E, ancora, una volta, Jeremy Scott firma una collezione che esprime, attraverso l'uso del colore, la sua tipica "joie de vivre". Per la Primavera/estate 2019 è il turno di tubini e accessori caratterizzati da tratti di pennarello colorato, come fossero bozzetti ancora da completare.





All'insegna dell'"indefinito" è anche il beauty look firmato da Tom Pecheux per MAC Cosmetics che dice: «Il trucco è ispirato a uno stile fra street art e glamour, ma in parte anche all'arte di Antonio Lopez, famoso fashion illustrator, con un tocco anni Novanta». Protagonista del make up sono le labbra rese intense da una lip pencil in una nuance tra il marrone e il bordeux.

«Primo step per ottenere questo look - dice Pecheux - è rendere perfetta la pelle». Il prodotto utilizzato è Waterwight Concealer. Le palpebre sono colorate con Dazzle Liner Holiday Time e Statuesque e poi rese ancora più vive da un ombretto champagne applicato all'interno dell'occhio. Una passata abbondante di mascara Haute&Naughty sigilla il trucco occhi mentre le gote sono vivacizzate dal blush Pink Swoon.

L'hair style, curato da Paul Hanlon, punta all'essenziale: sotto i cappelli a larghe tese, infatti, si nascondo chignon minimal e dalla texture glassy, proprio come le acconciature delle ballerine.

Il beauty look "bozzetto glam" è completato da una manicure "marked up" realizzata da Miss Pop per Essie. Sulle unghie delle modelle sono disegnati gli stessi schizzi che colorano gli abiti della collezione ma in una tonalità nera (lo smalto utilizzato è il Licorice applicato su una base nude) per un effetto negative space «che è un po' il bikini delle unghie - afferma Miss Pop - perché in parte le fa vedere e in parte le nasconde».





Venite con noi nel backstage di Moschino PE 2019 e guardate la gallery con tutti gli scatti della collezione!

Make up: MAC Cosmetics

Key Artist: Tom Pecheux

Hair: Paul Hanlon

Nail art: Miss Pop per Essie

Credit ph: Lord Ashbury