Mascara trucco occhi mascherina: ecco tutti i consigli per evitare che sbavi e per poter sfoggiare un make-up impeccabile a lungo!

Da quando gli occhi sono i protagonisti del make-up, il mascara è diventato un prodotto indispensabile. Lo strumento migliore per aprire ed enfatizzare lo sguardo non manca mai nel nostro beauty case. Facile da usare, da solo può completare l'eye look. Infine, non richiede una mano super esperta. Ma come applicarlo al meglio per impedire che coli quando indossiamo la mascherina e per fare in modo che duri a lungo anche quando siamo costretti a indossare questo nuovo accessorio per tutta la giornata? Ecco 10 beauty tips che potranno aiutarvi ad applicare il mascara trucco occhi mascherina, per evitare che sbavi e per poter sfoggiare un make-up impeccabile! Insomma, una vera e propria guida per chi, senza il mascara, non esce di casa (o per chi lo utilizza anche per lavorare davanti al PC, pronta per la prossima call!).

Mascara trucco occhi mascherina: ecco cosa fare per un make-up long lasting

Con la mascherina il mascara sbavato non è un'eccezione, al contrario. L'umidità causata dal dispositivo è acerrima nemica di un make-up occhi che duri a lungo, soprattutto quando parliamo del trucco ciglia. Ma seguendo queste semplici 7 regole, vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

Usate un detergente antisebo prima del make-up

Con o senza mascherina, una delle cause del mascara che cola è il contatto delle ciglia con il sebo dell'epidermide. Provate un detergente delicato che potete usare anche in questa zona del viso con un effetto anti-lucidità sulla pelle del contorno occhi.

Mascara trucco occhi mascherina: no a creme idratanti sulle palpebre

In genere la regola è non usare creme sulle palpebre (vale anche per alcuni tipi di primer piuttosto pesanti). Questo non significa non poter usare la crema contorno occhi: basta applicarla qualche minuto prima del trucco occhi aspettando che venga assorbita completamente. Per lo stesso motivo, se avete problemi di sbavature con il mascara, evitate gli ombretti cremosi.

Scegliete un mascara waterproof

Un valido aiuto arriva dai mascara waterproof che, sebbene da solo non riesca a risolvere il problema, è da preferire a quello tradizionale. Rispetto a quello normale, richiede qualche piccolo accorgimento durante l'applicazione. Tra una passata e l'altra aspettate che il prodotto asciughi. Come sempre, posizionate lo scovolino alla base delle ciglia – ma non troppo! Evitate il contatto con la pelle – e muovetelo a zig zag in modo che non si creino grumi. Non amate il mascara waterproof? Passate quello normale e poi sigillate il trucco ciglia utilizzando quello waterproof solo sulle punte.

Utilizzate un primer per le ciglia

Se il vostro timore è che il mascara waterproof possa “seccare” le ciglia o che possano crearsi grumi, applicate un top coat trasparente per fissarlo al meglio e creare una sorta di effetto barriera. Sarà, poi, anche più facile rimuovere il prodotto.

Applicate la cipria sulle palpebre o sulla punta delle ciglia

La cipria è un' ottima soluzione per controllare l'effetto lucido. Applicatela sia sulla palpebra fissa, sia sulla punta delle ciglia prima o dopo il mascara in una quantità ovviamente molto contenuta perché non deve intaccare il colore e la resa.

Usate una “barriera” sotto gli occhi quando applicate il mascara

Per evitare che il mascara sbavi, è meglio non utilizzarlo sulle ciglia inferiori oppure è bene, durante l'applicazione, usare un oggetto – un cucchiaino o un pezzo di carta, per esempio – che crei una sorta di barriera tra le ciglia e la pelle.

Mascara trucco occhi mascherina: correttore sempre a portata di mano

A volte, quando alla mascherina si aggiungono sudore, umidità o starnuti, non c'è tip che tenga. Niente di meglio allora che ricorrere al classico correttore da portare in borsa – consigliatissimo un correttore a penna – insieme ai cotton fioc per un ritocco in tutta velocità!

Credit ph: Pexels.com, Mondadoriphoto, Shiseido