Dalla prossima stagione, il monito di indossare il mascara sempre e comunque. Anche sulla rima inferiore, come suggeriscono alcuni make up artist. Un'idea da provare fin da subito

Mascara, insostituibile. È quanto emerso dalle passerelle della primavera 2019 che, benché abbiano spesso puntato su un trend ben definito, il no make up, al mascara non ci hanno voluto rinunciare. Ma come indossarlo questo autunno? Prendendo già spunto dalla prossima stagione.

Mascara, come portarlo questa stagione?



Partiamo da due dati certi, confermati anche per il prossimo anno: il mascara sarà nero profondo e indossato anche sulle ciglia inferiori.



È vero, specie in estate o anche durante le festività natalizie, è bello osare con mascara colorati o glitterati ma il nero resta intramontabile. Più è scuro e intenso, meglio è.



Passato in abbondanza su tutte le ciglia, dalla base fino alle punte, dona grande profondità allo sguardo.

Il secondo dettaglio è quello di indossarlo anche sulle ciglia inferiori: alcuni make up artist lo sconsigliano, sopratutto se si hanno borse o occhiaie che tendono a essere risaltate in questa maniera.



In questo caso, quindi, è meglio una veloce passata così da applicare poco prodotto.

Se invece gli inestetismi non sono un vostro problema, via libera allora! L’effetto da ottenere è quello che ricorda Twiggy e gli anni Sessanta, con le ciglia inferiori perfettamente delineate e che hanno ispirato il make up di Tony Ward reinterpretandolo.



Un’alternativa? Abbinare a una leggera passata di mascara, una sottilissima riga di glitter, nuance neutre come l’oro chiaro, per illuminare lo sguardo come visto sulle passerelle di Alexis Mabille; oppure optare per dei mascara allunganti o waterproof così da dare ampio risalto all’occhio, come sulle passerelle di Elie Saab.



Ma se proprio l’idea del mascara sulla rima inferiore non piace? Puntate sul look à la Givenchy: sguardo pulito sottolineato solo da una riga di eye-liner e da abbondante mascara sulla rima superiore. E il gioco è fatto.



Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Mondadori Photo