Abiti micro e macro e make-up che punta tutto sullo sguardo: il racconto del backstage

Il messaggio di Marco De Vincenzo Autunno/Inverno 2020-21 è un invito a vivere una vita sparkling, come i suoi capi che ribaltano le usuali proporzioni: dalle spille enormi alle mini-bag, tutto è ripensato in un'ottica un po' fiabesca un po' ladylike. E il make-up si adegua scegliendo un look che strizza l'occhio ai mitici Nineties.

Lo sguardo è grande protagonista del make-up curato da Dominic Skinner per MAC Cosmetics. «Ho puntato tutto sull'eyeliner nero oversized - racconta nel backstage - in modo che fosse il più possibile simile alla forma delle scarpe indossate dalle modelle: una punta rotonda e un tacco importante. Appena le ho viste, mi sono detto: "voglio riprodurre la stessa forma sugli occhi"!».

Per il trucco Skinner ha utilizzato Dual Dare All-Day Waterprood Liner di MAC Cosmetics e una matita black, mentre con un ombretto nero metallico (coming soon!) ha riempito lo spazio sulla palpebra per un effetto seconda pelle.

«Ho immaginato un make-up indossato da una giovane ragazza – conclude il key artist – alla quale il trucco non è concesso ma che, con un piglio ribelle, ruba l'eyeliner nero dal beauty case della madre per colorare gli occhi». Il resto del make-up punta alla semplicità: pelle curata per uno young effect e labbra spazzolate con un gloss super shiny applicato anche sulle gote per un finish assolutamente super cozy».

Marco De Vincenzo A/I 2019-20: il backstage beauty

Il key artist Dominic Skinner per MAC Cosmetics

Look d'ispirazione anni Novanta anche per i capelli. «L'obiettivo – racconta Massimiliano Mattei di Tigi – è emulare lo stesso tipo di luce che emerge dai tessuti degli abiti utilizzando un gel per capelli. Lo abbiamo applicato sui capelli corti, divisi da una riga bassa orizzontale e molto profonda per un look wet di stampo androgino. Sui capelli lunghi, invece, abbiamo disegnato una riga centrale e poi abbiamo raccolto le chiome in due piccoli bun prima di applicare il prodotto e creare una texture super brillante».

Alla nail art, infine, il compito di brillare più che si può. Una cascata di glitter oro e argento illumina la punta delle dite e i polpastrelli.

Il segreto per farla durare a lungo (o almeno il tempo di sfilare sulla passerella) è «utilizzare prima un top coat - ci spiega Antonio Sacripante di pArish - e, dopo aver applicato i glitter, sigillare la nail art con della lacca per capelli». Poi, tutte pronte per una super sparkling night!

Marco De Vincenzo A/I 2019-20: ispirazioni e abiti









Lo stilista Marco De Vincenzo

Make up: MAC Cosmetics

Key Artist: Dominic Skinner

Hair look: Massimiliano Mattei per Tigi

Nail Art: Antonio Sacripante per pAriosh

Credit ph: Cristina Troisi