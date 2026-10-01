Rosa antico, malva e rosewood si fondono sulle labbra dai contorni sfumati: ecco come ricreare il make-up romantico amato dalle star

Polverose e leggermente imperfette, le labbra più romantiche del momento hanno un fascino morbido e sognante, per un effetto just been kissed che ricorda le storie d'amore più struggenti. Costruite con un velo di colore sottile e sfumato, si chiamano blurred rose lips e reinterpretano il rosa attraverso contorni diffusi, tonalità desaturate e texture leggere, capaci di fondersi con la bocca senza coprirla completamente.

L'effetto? Quello dei petali di rosa, vellutati e imperfetti, affascinanti nella loro naturalezza. Proposte in colori delicati, le blurred rose lips spaziano dal rosa antico al malva, fino al nude pink e al rosewood, senza dimenticare tocchi berry, terracotta e taupe, da scegliere in base al tono di pelle e all’effetto desiderato.Un’estetica delicata solo in apparenza, perché dietro la sua morbidezza nasconde una piccola ribellione alla perfezione delle lip combo costruite al millimetro.

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Blurred rose lips: la tendenza ispirata ai petali di rosa

A rendere riconoscibili le blurred rose lips è soprattutto il modo in cui il colore viene applicato. Il rossetto appare infatti più intenso al centro e progressivamente più leggero verso l’esterno, fino a confondere il contorno naturale della bocca.

La make-up artist Nina Park ha trasformato questo effetto nel proprio signature look, scegliendolo per red carpet e shooting di diverse star, come ad esempio di Zoë Kravitz, Sadie Sink, Hoyeon Jung ed Emma Stone. Agli Oscar 2026 infatti, quest’ultima ha indossato un rosa malva satinato, pieno ma privo di bordi rigidi, abbinato a una base luminosa e a un delicato ombretto bianco iridescente.

Su Zoë Kravitz, la make up artist ha realizzato un lip look disegnato ad arte. Una matita più scura definisce il contorno, per poi essere sfumata fino a perdere ogni linea netta, mentre il nude beige applicato al centro enfatizza il volume. L’effetto è vissuto e intriso di fascino.

Per Sadie Sink, Park ha scelto invece una sfumatura più calda, a metà tra rosa bruciato e terracotta. Anche in questo caso la linea delle labbra non è perfettamente disegnata: il rossetto vellutato sembra quasi tamponato con le dita. Il look è stato realizzato con Guerlain Contour G 02 Le Beige Praline e Rouge G 234 L’Orange Sienne Velvet.

L’interpretazione scelta per Hoyeon Jung è più trasparente e naturale. Una matita color seppia crea profondità, mentre il balsamo rosato lascia intravedere la texture delle labbra. Il risultato dimostra come l’effetto blurred possa essere ricreato anche con un finish sheer, senza ricorrere necessariamente a un rossetto opaco.

Dalla K-beauty al red carpet

Le labbra effetto petalo richiamano direttamente le gradient lips della K-beauty. Il loro tratto distintivo è il colore concentrato nella parte interna della bocca e progressivamente sfumato verso i bordi. Nella versione blurred rose oggi di tendenza, il contrasto diventa meno evidente, le gradazioni più sofisticate e la bocca assume l’aspetto di un petalo appena stropicciato.

Questo lip look funziona particolarmente bene perché non richiede una simmetria assoluta. Il bordo diffuso addolcisce i volumi e permette di intervenire sulla forma senza disegnare un overlining evidente. La stessa sfumatura può essere ripresa sulle guance con prodotti multitasking, creando un make-up monocromatico soffuso e armonioso, per un beauty look effortless chic su misura. Chi predilige risultati più balmy o traslucidi può sperimentare con balsami labbra e lip gloss, da tamponare a piacimento sul colore di base.

I prodotti di make up da provare adesso per provare le blurred rose lips di tendenza

Tinte coreane, rossetti soft matte, matitoni e mousse da utilizzare anche sulle guance permettono di interpretare il trend con intensità e finish diversi. Abbiamo selezionato otto prodotti nelle sfumature del rosa antico, del malva e del rosewood per ricreare l’effetto soffuso delle blurred rose lips.

1. Louis Vuitton Lv Rouge 102 Passport To Paris - Il rosa satinato di Emma Stone agli Oscar

2. Mulac Cosmetics Lip Mistress 24 Rosy Bite - Nuovo matitone labbra opaco rimpolpante

3. Dior Rouge Dior On Stage Ink 122 Captivating Rose - Nuovo rossetto liquido opaco no transfer, effetto blur

4. Sephora Collection Matte To Tint 01 Blush Haze - Nuova tinta labbra opaca dall'effetto sfumato

5. Fwee Lip&Cheek Blurry Pudding Pot Without - Due in uno effetto petalo, formula idratante coreana, da OVS

6. Mac Cosmetics Powder Kiss Lip + Cheek Mousse Velvet Teddy - Tinta labbra e guance opaca nell'iconica shade nude

7. Violette_Fr Bisou Balm Rose Latte - Balsamo colorato opaco effetto bitten

8. Rom&nd Blur Fudge Tint Rosiental - La tinta labbra opaca virale, su Amazon

Credits Ph.: Getty Images

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