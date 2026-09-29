Borgogna, marrone, prugna e una punta di rosso. Per l’autunno-inverno 2026 le labbra si tingono di sfumature profonde, sofisticate e decisamente dark: è la tendenza Oxblood lips, che qui vi raccontiamo

Dopo stagioni di labbra nude, gloss trasparenti e tonalità effetto “my lips but better”, il make-up torna a giocare con il colore. E lo fa partendo dalla bocca, che per l’Autunno Inverno 2026 si veste di tonalità intense e avvolgenti. Tra le più interessanti c’è l’oxblood, una nuance profonda che mescola borgogna, marrone e viola, con una componente rossa che la rende particolarmente ricca e luminosa. Un colore deciso, ma meno severo di un vero rossetto nero, che porta nel beauty look un’eleganza dall’allure dark.

Oxblood lips: il trend dalle passerelle

Il ritorno delle labbra scure è evidente anche sulle passerelle della stagione. Da Saint Laurent il colore acquista un’intensità sofisticata, mentre Elie Saab sceglie una versione più profonda, vicina alle sfumature del prugna. Da Carven, invece, il pigmento viene lasciato più morbido e sfumato, quasi a ricreare l’effetto di una tinta depositata naturalmente sulle labbra. È proprio questo il cambiamento più interessante. Il rossetto scuro non torna semplicemente nella sua versione più classica e rigorosa, ma viene reinterpretato in modi diversi, con finish inediti.

Oxblood lips: il nuovo modo di portare il rossetto scuro

L’oxblood può quindi essere disegnato con un contorno netto, per una bocca piena e impeccabile, oppure applicato in modo più libero, concentrando il colore al centro e sfumandolo verso i bordi. Nel secondo caso il risultato è più morbido e contemporaneo, quasi un effetto soft focus che attenua l’impatto della tonalità senza perderne la profondità. Anche la texture cambia il carattere del look. Il finish opaco rende il colore vellutato e sofisticato, mentre quello glossy lo trasforma in una superficie lucida e quasi vinilica. Una versione più sheer, invece, permette di ottenere un effetto berry trasparente, facile da indossare anche durante il giorno.

Non solo make-up bold

Il trend, quindi, non è necessariamente sinonimo di un make-up importante. Anzi, il modo più attuale per indossare l’oxblood è proprio ridurre al minimo tutto il resto. La pelle rimane fresca e luminosa, il blush è appena accennato e sugli occhi basta una passata di mascara, una matita marrone leggermente sfumata o un velo di ombretto neutro. Tradotto: replicare la tendenza è davvero facile – e questi sono i prodotti che vi consigliamo.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics