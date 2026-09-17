Una guida completa alle tecniche che illuminano, definiscono e regalano profondità per un trucco occhi incappucciati impeccabile

Non esistono occhi “difficili” da truccare: esistono semplicemente forme diverse che chiedono tecniche personalizzate. Gli occhi incappucciati, per esempio, hanno una bellezza particolare e sofisticata, ma richiedono qualche piccolo accorgimento per far risaltare al meglio lo sguardo. La loro caratteristica? La palpebra mobile è meno visibile perché viene parzialmente coperta dalla palpebra fissa quando l’occhio è aperto. Il risultato è uno sguardo naturalmente intenso, ma che può “nascondere” parte del make-up tradizionale. La soluzione non è rinunciare a eyeliner e ombretti, ma imparare a usarli nel modo giusto. Ecco tutti i segreti per un trucco occhi incappucciati capace di illuminare, definire e dare profondità allo sguardo.

La regola d’oro: truccarsi guardandosi allo specchio con gli occhi aperti

Per gli occhi incappucciati il modo in cui si applica il make-up cambia completamente il risultato finale. La tecnica più efficace è lavorare con gli occhi aperti, così da capire immediatamente quali zone saranno davvero visibili. Il passaggio chiave riguarda l’ombretto di transizione: invece di concentrarlo solo nella piega naturale dell’occhio (che rischia di sparire una volta aperto lo sguardo), applicatelo leggermente più in alto, sfumandolo verso l’esterno. Questo crea un effetto ottico di maggiore profondità e rende l’occhio visivamente più ampio. Sulla palpebra mobile, invece, via libera invece alle tonalità luminose: champagne, beige, rosa delicato o colori satinati aiutano a catturare la luce e regalano un aspetto più fresco.

Primer e texture resistenti sono i vostri migliori alleati

Uno dei piccoli inconvenienti degli occhi incappucciati è il possibile trasferimento del prodotto sulla palpebra superiore durante la giornata. Per questo motivo la preparazione della base diventa fondamentale. Un velo di primer occhi aiuta a uniformare la superficie, intensificare i colori e soprattutto mantenere il trucco impeccabile più a lungo. Meglio scegliere formule long lasting per ombretti, matite e eyeliner, soprattutto se si desidera un risultato che resista dalla mattina alla sera.

Eyeliner sugli occhi incappucciati? Assolutamente sì

Per anni si è pensato che l’eyeliner fosse poco adatto a questa forma di occhio. In realtà può diventare uno degli strumenti più belli per valorizzarla, basta adattare la tecnica. Il consiglio è evitare linee troppo spesse sulla palpebra mobile, perché potrebbero ridurre ulteriormente lo spazio visibile. Meglio partire da una riga sottile vicino alle ciglia e intensificarla gradualmente verso l’angolo esterno. La codina finale? Perfetta, purché venga studiata osservando l’occhio aperto: il tratto deve seguire la forma naturale dello sguardo e non scomparire nella piega. Chi preferisce un effetto più soft, può sostituire l’eyeliner con una matita sfumata, concentrando il colore soprattutto nella parte esterna dell’occhio per creare un elegante effetto lifting.

Mascara: il dettaglio che cambia tutto nel trucco occhi incappucciati

Quando si parla di occhi incappucciati, il mascara non è un semplice passaggio finale, ma un vero protagonista del make-up in grado di rendere lo sguardo più ampio. Per aprirlo, scegliete formule incurvanti e applicatele insistendo sulle ciglia superiori, pettinandole verso l’alto e verso l’esterno. L’obiettivo è creare una sorta di ventaglio che allarghi visivamente l’occhio. Anche un leggero utilizzo del piegaciglia prima del mascara può fare la differenza, soprattutto nei look quotidiani.

Sopracciglia naturali per un effetto più armonioso

Il trucco degli occhi non si ferma alla palpebra. Anche le sopracciglia giocano un ruolo fondamentale nel bilanciare lo sguardo. Per gli occhi incappucciati funzionano bene forme morbide e naturali, con un arco leggermente sollevato che aiuta a dare un effetto più aperto al viso. Meglio evitare sopracciglia troppo pesanti o molto definite: il risultato potrebbe rendere l’espressione più severa.

Il segreto finale per il trucco occhi incappucciati? Conoscere la propria forma

Valorizzare gli occhi incappucciati significa cambiare prospettiva: non cercare di adattare lo sguardo agli schemi classici del make-up, ma scegliere tecniche pensate per esaltarne la particolarità. Con pochi gesti strategici - una sfumatura posizionata nel punto giusto, prodotti resistenti, un eyeliner calibrato e un mascara effetto apertura - questa forma di occhio può diventare il punto focale di un make-up top.

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