Labbra oxblood, smokey eyes color cioccolato e matita nera segnano il ritorno di un trucco intenso e sfumato. Anche la base cambia: la pelle rimane visibile e il blush diventa più discreto. Ecco le cinque tendenze da conoscere

Per anni ci siamo truccate con meticolosità per sembrare struccate. Figlie (acquisite) dell'era clean girl, abbiamo corretto e levigato ogni dettaglio alla ricerca di un make-up impeccabile. Oggi, le tendenze make-up Autunno Inverno 2026/27 ci invitano a cambiare prospettiva, riportando in luce il piacere di truccarsi senza inseguire la perfezione.

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Tendenze make up Autunno Inverno 2026/2027: 5 proposte da provare subito

Tornano le labbra scure, la matita nera e gli smokey eyes, mentre pelle e guance si alleggeriscono. Il risultato è un beauty look più libero e vissuto, capace di lasciare spazio al carattere di chi lo indossa. Ecco i cinque trend del momento, tutti da copiare e interpretare secondo i propri gusti.

1. Labbra oxblood, effetto dark romance

Intenso e sofisticato, il rossetto oxblood è il colore labbra dell’Autunno/Inverno 2026-27. Una sfumatura profonda, a metà tra il borgogna, il marrone e il viola, che abbiamo visto su passerelle importanti, come quelle di Saint Laurent ed Elie Saab. La sua allure magnetica inaugura una stagione ispirata al dark romance, fatta di contrasti, trasparenze e dettagli gotici.

A renderlo contemporaneo - e assolutamente irresistibile - è soprattutto la texture. I rossetti dark più belli sono opachi, sfumati oppure lucidissimi, per un effetto vinile ad alto tasso di seduzione.

Come si portano? Dopo aver delineato il contorno labbra - imperativo del momento - il prodotto si può sfumare con le dita per un effetto soft focus o applicato direttamente dallo stick per un effetto dark chic.

Per rendere questo beauty look portabile anche oltre il runway, il consiglio è quello di abbinare le labbra oxblood a un trucco leggero sul resto del viso.

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2. Tendenze make-up Autunno Inverno 2026/2027: i nuovi smokey eyes si tingono di marrone

Nero e nude si fanno da parte. Oggi lo smokey eye è marrone, in tutte le tonalità dell'autunno, dal cioccolato al terracotta, passando per cognac, whisky e caramello bruciato.

Sulle passerelle il trucco occhi marrone è apparso nei fashion show di Missoni, Erdem e Rabanne, per un effetto ricercato e classy.

Per interpretare al meglio questo trend il consiglio è quello di stendere il prodotto su tutta la palpebra per poi sfumarlo verso l'esterno. Niente sovrapposizioni di colore: un'unica nuance ben sfumata darà vita allo smokey eye perfetto per l’Autunno Inverno 2026/2027. A completare il trucco, un velo di mascara e un rossetto neutro, meglio se in tinte calde.

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Kiko Milano Maxi Mod High Pigment Eyeshadow 28 Dark Warm Brown - Ombretto marrone opaco ad alta pigmentazione

3. Tired girl make-up, addio all’effetto «perfetto»

Nato sui social e arrivato sulle passerelle, il tired girl make-up non cerca di cancellare completamente occhiaie, rossori e ombre naturali, ma li integra nel look. Una vera e propria dichiarazione di intenti volta all'accettazione: abbiamo dei difetti e va benissimo così.

Alla sfilata Autunno Inverno 2026/2027 di Michael Kors, il make-up artist Dick Page ha lasciato la pelle quasi nuda, senza nascondere completamente occhiaie e discromie. Questo rende il beauty look più vivo e autentico, senza però scadere nella trascuratezza. Fondotinta e correttore vengono infatti semplicemente utilizzati con maggiore precisione, solo dove servono.

Volete sperimentare questo trend? Scegliete basi viso modulabili e applicatele con leggerezza solo nei punti strategici. Otterrete un trucco intimo, malinconico e volutamente lontano dalla perfezione digitale.

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Fenty Beauty Pro Filt'r Fluid Flex - Fondotinta opaco modulabile effetto seconda pelle, a lunga tenuta

4. Tendenze make-up Autunno Inverno 2026/2027: blush freddo o quasi invisibile

Lo abbiamo visto sulle passerelle di Fendi, Missoni e Ralph Lauren: tornano protagoniste tonalità chiare e fredde, applicate in modo quasi impercettibile. Le tonalità calde e brillanti lasciano infatti il posto a sfumature di lilla, rosa cipria e malva.

Il segreto per portare questo tipo di trucco viso? Sfumare il colore al massimo, per un effetto barely there, quasi impercettibile. Per questo sono ideali i prodotti cream-to-powder o liquidi: ne basta una piccola quantità per ottenere un effetto seconda pelle.

Sulle carnagioni più scure lo stesso effetto può essere ricreato con rosa più intensi, prugna e berry freddi, sempre ben sfumati. L’obiettivo? Non è - più - scolpire il viso, ma restituirgli una vitalità naturale.

Prada Beauty Blush Prada Touch P36 Wisteria - Texture cream-to-powder e colore freddo di tendenza

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5. Tendenze make-up Autunno Inverno 2026/2027: il ritorno della matita nera

La matita nera torna a incorniciare gli occhi e lo fa in forme molto diverse. Vero e proprio ritorno al trucco libero, può essere applicata nella rima interna, sfumata tra le ciglia, lasciata volutamente imperfetta oppure trasformata in un segno grafico.

Dior e Tory Burch, ad esempio, hanno recuperato il tightlining, tecnica simbolo degli anni Duemila che intensifica lo sguardo colorando la waterline, mentre in altri fashion show abbiamo individuato linee più affilate e allungate.

La versione più facile da portare? È quella che prevede una matita morbida lavorata con un pennello piccolo prima che si fissi: il nero rimane intenso vicino alle ciglia e diventa progressivamente più sfumato verso l’esterno. Per una resa contemporanea, il consiglio è evitare di abbinare la matita nera a una base troppo costruita, lasciando che il tratto conservi una certa spontaneità.

Dior Diorshow Stylo 091 Matte Black - Eyeliner waterproof cremoso e a lunga tenuta, ideale per creare look grafici o sfumati

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Credits Ph: Getty Images

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