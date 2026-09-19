Edizioni limitate, grandi ritorni e formule innovative: tutte le novità trucco della stagione e i prodotti da mettere subito in wishlist

Il verde diventa portafortuna, il rosa illumina il viso, mentre i toni neutri continuano a brillare anche nel beauty case. Le nuove collezioni make-up Autunno/Inverno 2026/2027 giocano con colori sofisticati e texture sensoriali, senza perdere di vista comfort e facilità di applicazione. Quest'anno, la chiave di volta è la perfezione dell'incarnato, per un effetto naturalmente on fleek. Tra i prodotti più gettonati di stagione troviamo infatti fondotinta, ciprie e basi perfezionanti, senza dimenticare ombretti brillanti e prodotti viso effetto bonne mine.

Le migliori edizioni limitate, collezioni make up autunno inverno 2026/2027 e novità trucco da provare adesso

Abbiamo scelto le uscite più belle della stagione e, per ciascuna, il prodotto che merita un posto nella wishlist. Scorrete la lista e scegliete i vostri preferiti. Attenzione, però: i must di stagione rischiano di andare subito sold out!

I portafortuna di Christian Dior ispirano Lucky Clover, la collezione in edizione limitata che reinterpreta il verde e il rosa in due look audaci. Il prodotto più riconoscibile - e desiderato - è la palette di ombretti Diorshow 5 Couleurs, proposta nelle armonie Charmed Green e Lucky Rosewood all’interno di una custodia couture decorata con il quadrifoglio.

Per la prima volta, lo spirito libero e irresistibile di Coco Mademoiselle ispira una collezione make-up Chanel dedicata all’arte della seduzione. Il prodotto irrinunciabile: Les 9 Ombres The New Smoky, con cinque ombretti intensi e quattro top coat satinati per reinventare lo smoky eye.

Charlotte Tilbury porta l’effetto airbrush su tutto il viso con due nuove polveri impalpabili. La cipria Airbrush Flawless Blur Loose Powder fissa il trucco fino a 16 ore e controlla la lucidità fino a 24, mentre il blush compatto Airbrush Flawless Blush Blur leviga otticamente la pelle e regala un colore matte ma vitale e a lunga tenuta.

Huda Kattan e Cardi B uniscono la loro energia nella campagna Ultra Snatched, dedicata a un incarnato levigato e scolpito. Easy Bake Duos combina due tonalità complementari per correggere e illuminare, mentre Easy Bake Pressed racchiude l’effetto airbrush in una cipria compatta, ideale per controllare la lucidità e perfezionare la grana della pelle.

Una collezione in edizione limitata dal carattere sofisticato, dominata da texture vellutate e tonalità opache tra verde vintage, rosso e neutri. Il nostro prodotto preferito è Triple Wear Face Multitasker, 3-in-1 che combina primer, fondotinta e cipria.

Il minimalismo essenziale di Merit incontra il romanticismo sofisticato di Erdem in una capsule in edizione limitata ispirata agli archivi couture della maison. Il cofanetto da non perdere? The Winter Set, con quattro bestseller per creare un look occhi e viso luminoso e naturale.

Un grande ritorno: Too Faced rinnova la celebre collezione al profumo di pesca con formule all'avanguardia perfette per soddisfare - oggi come ieri - le beauty lovers più esigenti. La linea comprende un primer viso, una cipria in polvere libera, una mist fissante e una palette di ombretti da collezione.

Fenty Beauty lancia Pro Filt’r Fluid Flex Foundation, fondotinta di ultima generazione per un effetto seconda pelle. Nato da oltre sette anni di feedback della community, è disponibile in 50 shade, offre coprenza media modulabile, tenuta flessibile e un finish matte naturale.

Banila Co arriva in Italia con una linea make-up fresca, luminosa e skincare-oriented, pensata per valorizzare la pelle con gesti semplici. Il must sono i blush in stick, pratici da applicare e perfetti per regalare alle guance un colore fresco e naturale in stile k-beauty.

Il nuovo correttore dell'amato brand di San Francisco promette tenuta estrema ed effetto levigante. Il suo segreto? Una formula composta al 76% da ingredienti skincare per un effetto idratazione e comfort no-stop.

Ciliegia succosa, miele e cioccolato vellutato: questa nuova collezione svela il lato più goloso dell’autunno con tre formule per labbra e capelli. II prodotto da non perdere? La Honey Glaze Collagen Therapy Lip Mask bicolore, che nutre e lascia un velo glossy color amarena.

Quale Lash Princess sei? Essence amplia la sua iconica linea di mascara con formule pensate per ogni tipo di sguardo, dal volume extra alle ciglia definite. Il must è il nuovo False Lash Effect Mascara Tubing, anti-sbavatura e facile da rimuovere con acqua tiepida.

Estetista Cinica amplia la sua linea trucco con Tint Me Later, una collezione di rossetti idratanti e leviganti dal colore pieno. L’effetto è quello di pillow lips morbide e luminose, mentre il pigmento resta sulle labbra anche quando il finish lucido svanisce. Disponibile in 6 nuance di colore.

14. Nuove collezioni make up Autunno Inverno 2026/2027: Diego Dalla Palma Milano

Essenziale ma magnetica, la collezione Autunno/Inverno 2026 di Diego dalla Palma Milano gioca con verdi profondi, burgundy, taupe e tocchi di luce. Il must? La palette occhi Showtime Secrets, perfetta per modulare lo sguardo dal mattino alla sera.

Il brand co-fondato da Michelle Hunziker lancia una nuova collezione make up Autunno Inverno 2026/2027 elegante, caratterizzata da toni sobri e facilmente portabili. La linea include matite labbra, una palette di ombretti e un blush cotto con illuminante.

Il marchio professionale di make up presenta Studio Radiance Skin Tint Stick, un ibrido tra siero e skin tint con il 73% di ingredienti skincare. Disponibile in 20 tonalità, offre coprenza leggera e modulabile, idratazione fino a 24 ore e un finish luminoso effetto seconda pelle.

Due nuovi prodotti che promettono tenuta fino a 18 ore. Magnetico Mascara ha un colore extra black e un effetto piegaciglia, mentre Magnetico Ombretto Liquido si fonde con le palpebre per un effetto seconda pelle glam.

Il prodotto iconico del marchio make up premium torna con una nuova formula potenziata. Ibrido tra trucco e skincare, è infuso del Complesso Supervitaminico, che aiuta a mantenere la pelle idratata e levigata a lungo, per una resa ottimale dei beauty look.

Una collezione make up ispirata alla magica bellezza della luna. Studiata per dare vita a soft look armoniosi, include prodotti viso, labbra e occhi. Il must? Gli ombretti cremosi Cosmic Halo dai riflessi metallici cangianti.

Viola tono su tono per una collezione make up originale e ricercata. La linea include Prada Balm Wisteria Gleams, lip balm dagli inediti riflessi iridescenti, Prada Touch, blush fondente disponibile nelle nuance Violet e Wisteria e la matita occhi Pradalines Durable Gliding Eye Pencil nella nuova tonalità Glycine.

Make Up For Ever sceglie le Nmixx - una delle band più K-pop più seguite e amate - per il lancio di Artist Colorglow Lip Balm, nuovo balsamo labbra dedicato alla libera espressione di sé. Disponibile in dieci tonalità, unisce trattamento, colore modulabile e finish luminosi o glitterati.

Mesauda Beauty esplora il colore come forma di espressione con Colour Theory, collezione di sei palette occhi dedicate ad altrettante armonie cromatiche. Ognuna racchiude sei tonalità e quattro texture - matte, satinate, shimmer e metalliche - per creare look sempre diversi.

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