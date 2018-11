Le labbra rosa tornano alla ribalta donando alle tendenze trucco autunno inverno 2018 2019 un tocco di freschezza e delicatezza. Ecco i look più belli, da copiare

Non solo rossetto rosso e dark lips, quest'anno il trucco labbra rosa è una delle tendenze più cool in fatto di make up.

Dal tocco fresco, le pink lip spaziano dallo stile romantico a quello minimalista, illuminando il viso in maniera naturale e discreta.

Ecco i beauty look con labbra rosa più belli del momento, selezionati per voi da Grazia.it.

Effetto naturale

Le labbra appaiono naturalmente "tinte" di rosa, per un effetto naturale ma sofisticato.

Allover

Non solo labbra rosa pesca, ma un flush diffuso che interessa anche il trucco viso e quello degli occhi.

Nude beige

Un colore sensuale e glamour che veste le labbra di una shade beige rosata in finitura satin.

Pink matte

Labbra rosa chiaro in finish completamente opaco.

Pink pastel

Labbra rosa pastello dal finish vinilico, perfette su una base viso levigata e pulita per un trucco pop on trend.

Rosy glow

Effetto balsamo sulle labbra per una luminosità rosata sheer.

Smudeged

Effetto "sbavato" creato con un gloss rosa tamponato coi polpastrelli sulle labbra.

Pink pop

Rossetto rosa glaze in nuance fredda, perfetto per accompagnare il trucco deciso degli occhi.

100% matte

Labbra rosa opaco naturale effetto ceramica per un beauty look nude da manuale.

Soft neon

Il rosa fluo, in versione sheer, colora labbra e palpebre per un effetto armonico e ricercato.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa