Rhode arriva finalmente da Sephora Italia e il rischio è voler comprare tutto. Qui trovate i prodotti che, secondo noi, valgono davvero il vostro budget.

Dal 30 settembre 2026 le formule di Rhode, il brand di Hailey Rhode Bieber, sono ufficialmente in vendita da Sephora Italia, online e in molti beauty store. Nato nel 2022 con tre prodotti sotto i 30 dollari, il marchio ha esaurito le scorte del primo lancio in un giorno, trasformandosi in ossessione globale per chi sogna la famosa pelle effetto glazed skin.

Oggi Rhode sbarca in Italia insieme ad altri 18 Paesi europei e fa parte del gruppo americano e.l.f. Beauty, valutato fino a un miliardo di dollari per questa acquisizione. Secondo analisi di D&P citate dalla stampa di settore, solo il 41% degli acquisti beauty avviene online: il resto passa ancora dal negozio fisico. Tradotto: poter toccare con mano texture e colori sugli scaffali Sephora è il passaggio che trasforma il desiderio in carrello, ma con così tante referenze serve una strategia.

Rhode da Sephora Italia: cosa trovate davvero

Il cuore del brand resta la skincare: routine essenziale, poche referenze e focus su idratazione profonda e barriera cutanea. In Italia arrivano il latte essenza Glazing Milk, il siero gel Peptide Glazing Fluid, le creme barriera come Barrier Restore Cream e la versione più ricca Barrier Butter, oltre a mist e illuminanti fluidi. Tutte formule vegan e dermatologicamente testate anche su pelli sensibili.

La seconda gamba di Rhode è il lip care. Da Sephora trovate il balsamo cult Peptide Lip Treatment, i trattamenti più intensivi come Lip Boost, le versioni colorate Lip Tint e le matite definizione Lip Shape. L’idea è avere labbra rimpolpate e lucide, più “glassate” che glitterate.

Infine il make-up ibrido: i Pocket Blush in stick, i Pocket Bronze per scolpire il viso e gli illuminanti liquidi tipo Highlight Milk. Tutto pensato per un trucco effetto seconda pelle, che si appoggia alla skincare invece di coprirla.

I migliori prodotti Rhode da comprare subito (con criterio)

Se volete provare un solo prodotto, partite dal Glazing Milk. È un latte essenza molto fluido, da usare dopo la detersione e prima del siero o da solo quando avete fretta. Idrata, rimpolpa e prepara la pelle a tutto il resto, senza risultare pesante nemmeno su pelli miste.

Il secondo posto va al Peptide Glazing Fluid, il siero che ha reso virale la pelle “donut”. È un gel leggero con peptidi e ingredienti umettanti, perfetto come strato idratante sotto la crema o come base make-up glow. Ideale se la pelle appare spenta ma non sopporta formule troppo ricche.

Per la fase crema la scelta è tra Barrier Restore Cream e Barrier Butter. La prima è più universale: texture media, adatta a molte tipologie di pelle, ottima come idratante quotidiano, soprattutto in città e in ufficio. La seconda è un balsamo più denso, da tirare fuori in inverno, dopo trattamenti aggressivi o se avete la pelle secca che “becca” ogni fondotinta.

Sul fronte labbra, il prodotto da conoscere è il Peptide Lip Treatment. È il balsamo che ha aperto la strada al brand: finish lucido ma non appiccicoso, formula confortevole che funziona sia come trattamento notturno sia come gloss da borsa. Se amate l’effetto trattamento intensivo, le versioni Lip Boost sono più “maschera” e meno make-up.

Passando al trucco, il vero jolly è il Pocket Blush. Stick cremoso, sfumabile con le dita, perfetto da tenere in tasca per ravvivare il viso in due tocchi. Le nuance rosate e malva tendono a valorizzare bene i sottotoni olivastri tipici di molte italiane, senza effetto bambolina. Se vi piace anche scolpire, potete abbinarlo a un Pocket Bronze nella stessa famiglia di tono.

Cosa mettere nel carrello in base alla pelle e al budget

Pelle secca o molto disidratata? Costruite una mini routine di comfort: Glazing Milk per preparare, Barrier Restore Cream di giorno e Barrier Butter la sera quando sentite la pelle “che tira”. Se volete un extra luminosità, aggiungete una goccia di Peptide Glazing Fluid solo sulle zone più spente, evitando di stratificare troppo in estate.

Se la vostra pelle è mista o tendenzialmente grassa, meglio puntare su leggerezza e controllo delle quantità. Glazing Milk più Peptide Glazing Fluid sono spesso sufficienti sotto una crema che già possedete. Usate Barrier Butter solo a piccole dosi sulle zone sensibilizzate, per esempio ai lati del naso o sulle guance arrossate in inverno, senza trasformare tutto il viso in uno strato occlusivo.

Per chi vuole concentrarsi sulle labbra, la combo intelligente è iniziare con Peptide Lip Treatment in una tonalità neutra da usare ogni giorno. Se amate il colore, aggiungete una Lip Tint nella famiglia di nuance che usate già nei rossetti, così non cambiate abitudini ma guadagnate trattamento. Le matite Lip Shape hanno senso solo se siete già tipe da contorno labbra quotidiano.

Capitolo budget. Sotto i 50 euro ha senso scegliere un solo eroe: Glazing Milk se volete lavorare sulla pelle, Peptide Lip Treatment se siete più da dettaglio labbra. Intorno ai 100 euro potete costruire una mini routine equilibrata con latte essenza, crema barriera e un Pocket Blush per dare subito l’effetto Rhode anche al make-up. Sopra questa soglia, prima di esagerare, vale la pena farvi applicare i prodotti in negozio da una beauty advisor Sephora per capire cosa userete davvero ogni giorno.