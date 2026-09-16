Dal blush protagonista agli eyeliner colorati, passando per glitter, labbra rosa, ciglia XXL e capelli mossi: tutti i beauty trend visti alla New York Fashion Week PE 2027

Il beauty della New York Fashion Week PE 2027 prende una direzione più libera, colorata e a tratti gioiosa. Clean girl make-up? Decisamente OUT. La pelle resta sempre fresca e luminosa, ma il make-up non ha più paura di farsi notare: il blush diventa più intenso, gli occhi si accendono di tonalità pastello e riflessi glitter, le ciglia acquistano volume e le labbra si tingono di rosa intenso o rosso con chiari accenti Nineties. Anche i capelli riscoprono onde, volume e texture (naturalezza bye-bye). Vediamo insieme alcuni dettagli beauty che potrebbero fare già tendenza.

Il rosa è il colore della PE 2027

Il rosa è uno dei colori che ricorrono più spesso. Per esempio, sulle guance delle modelle di Cult Gaia, Ralph Lauren, Tory Burch e Kim Shui è applicato sugli zigomi e sfumato verso le tempie. Le tonalità vanno dal rosa al pesca e danno al viso quell'aspetto fresco che non ha bisogno di contouring.

Lo stesso rosa si sposta poi sulle labbra, dove assume un aspetto più morbido e quotidiano. Da Ralph Lauren, Tory Burch, Connor Ives e Tommy Hilfiger il nude lascia spazio a diverse sfumature di pink, dal rosa lattiginoso a tonalità più vivaci. I finish sono cremosi o lucidi, con l'effetto di labbra morbide e idratate. È uno dei trend più facili da portare fuori dalla passerella: un balsamo colorato o un gloss sono sufficienti per riprodurne l'effetto.

Il nuovo modo di indossare l’eyeliner

Sugli occhi, invece, il colore prende forme meno prevedibili. Da Proenza Schouler, Dick Page abbandona il tradizionale eyeliner nero e lavora con pigmenti pastello e linee grafiche. Il tratto può essere sottile oppure più spesso, allungarsi verso l'esterno o interrompersi prima dell'angolo dell'occhio.

Più classico - e lunghissimo - invece il tratto visto da Kim Shui.

New York Fashion Week PE 2027: Focus on eyes

Le passerelle di New York salutano il ritorno del glitter. Da Anna Sui le palpebre viola sono ricoperte di particelle glitter, creando un effetto brillante che cambia a seconda di come si muove il viso.

Diane von Furstenberg sceglie invece uno sguardo più intenso, con sfumature fumose e riflessi luminosi decisamente più vissuti.

A rendere ancora più importante lo sguardo pensano le ciglia. Da Kim Shui sono lunghissime, folte e volutamente teatrali, in un beauty look ispirato all'opera di Pechino. Nella versione da tutti i giorni, la stessa idea può essere tradotta con un mascara volumizzante concentrato sulle ciglia superiori oppure con qualche ciuffetto applicato verso l'angolo esterno.

Più discreta, ma altrettanto interessante, è la scelta di non cancellare completamente la zona sotto gli occhi. Da TWP e Tory Burch compare l'under-eye shading, una leggera ombra lasciata visibile invece di essere coperta e illuminata con abbondante correttore.

New York Fashion Week PE 2027: Capelli voluminosi e dinamici

I capelli per la prossima primavera tornano a muoversi. Da Christian Siriano ricompaiono le crimped waves, le onde strette associate agli anni Duemila; TWP e Tommy Hilfiger preferiscono invece onde morbide e poco costruite, mentre Diane von Furstenberg punta sul volume con chiome piene e dinamiche. Tradotto: la texture torna a essere protagonista.

Nail art creative

E poi ci sono le unghie, dove la fantasia può spingersi molto più lontano. Da SHOWPONY, la nail artist Naomi Yasuda arriva a utilizzare vere ciocche di capelli come decorazione, mentre da Kim Shui compaiono piume applicate sulla manicure. Sono idee pensate per la passerella e difficili da immaginare nella vita quotidiana, ma mostrano quanto la nail art possa ormai trasformarsi in un piccolo elemento scenografico che cattura l’attenzione.

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