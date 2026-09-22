Se nei vostri feed spuntano solo viola, rame e verde petrolio non è un’allucinazione ma è l’eyemaxxing. Il trucco occhi virale che massimizza il colore dell’iride con il minimo sforzo.

Ad agosto 2026 l’hashtag eyemaxxing ha superato, secondo le creator che monitorano il trend, circa 14 milioni di contenuti su TikTok. In pratica: tutti stanno potenziando lo sguardo, mentre voi forse usate ancora il solito marrone neutro.

Il bello è che questa tecnica non chiede manualità da professioniste, né un cassetto pieno di palette. Vi basta capire quali colori valorizzano i vostri occhi e dove applicarli per ottenere un effetto luminoso, pulito e sorprendentemente moderno.

Cos’è davvero l’eyemaxxing e perché lo vedete ovunque

L’eyemaxxing è un modo personalizzato di fare trucco occhi: invece di coprire la palpebra con strati di ombretti scuri, si usano pochi prodotti mirati per ottenere il massimo impatto da colore e forma naturali.

La tecnica nasce sui social, soprattutto su TikTok, dove giovani e make-up artist la usano continuamente. Basta cambiare nuance di matita, ombretto o mascara per far sembrare l’iride più intensa, lo sguardo più grande, il viso più riposato.

Non si tratta di cambiare il colore degli occhi o di stravolgere i tratti con trucchi teatrali. L’obiettivo è uno solo: rendere i vostri occhi il vero centro del viso, con un risultato naturale ma decisamente fotogenico.

Teoria del colore per pigre: come scegliere i toni giusti

Tutto si basa sulla teoria del colore, la stessa che usano pittori e arredatori: per far risaltare un colore, si sceglie il suo complementare, cioè quello che sulla ruota cromatica si trova esattamente di fronte.

Tradotto in pratica: guardate il colore dei vostri occhi allo specchio e pensatelo sulla ruota dei colori. I toni che stanno di fronte saranno quelli che, una volta applicati sulla palpebra o lungo le ciglia, faranno esplodere la luminosità dell’iride.

Qualche abbinamento facile da memorizzare: con gli occhi azzurri funzionano benissimo pesca, corallo, rame, terracotta chiara, che scaldano e creano contrasto; con gli occhi verdi scegliete mauve, prugna, borgogna e rosa intensi per rendere il verde più profondo; con gli occhi castani stanno benissimo viola, blu petrolio, verde smeraldo, in più oro, bronzo e rame esaltano i riflessi caldi; mentre con gli occhi nocciola o grigi provate tonalità berry, borgogna morbidi o aranciati delicati per sottolineare le diverse sfumature.

Naturalmente il gusto personale viene prima di ogni regola: questi abbinamenti servono come base da cui partire per sperimentare, anche usando palette che avete già nel cassetto.

Eyemaxxing in pratica: routine veloce e trucchi salva-errore

Per iniziare non serve stravolgere la vostra routine: pensate all’eyemaxxing come a tre passaggi rapidi da aggiungere al trucco che fate già.

Primo: osservate bene gli occhi. Di che colore sono davvero, oltre al classico “marrone”? Avete palpebra ampia, incappucciata, occhi piccoli o rotondi? Questa analisi vi aiuta a capire dove mettere il colore perché lavori per voi.

Secondo: scegliete un solo prodotto nel vostro colore complementare. Se amate i look discreti, una matita colorata da usare a ridosso delle ciglia è perfetta; chi preferisce qualcosa di più evidente può optare per un ombretto in stick o un mascara colorato.

Terzo: pensate al posizionamento. Ombretto più chiaro al centro della palpebra e leggermente più scuro all’angolo esterno aprono lo sguardo. Sugli occhi incappucciati restate poco sopra la piega, con sfumature morbide e niente blocchi di colore scuro nella rima inferiore.

Se avete occhi tondi, sfumate il colore in diagonale verso le tempie per un leggero effetto occhi da gatto. Sugli occhi piccoli tenete l’eyeliner sottilissimo e concentrate il colore più intenso solo all’esterno, così non chiudete lo sguardo.

Qualche errore da evitare: eyeliner troppo spesso che ruba spazio alla palpebra, colori identici all’iride che appiattiscono tutto, glitter pesanti sotto l’occhio se avete occhiaie marcate. Molto meglio un bordo ben sfumato e due passate generose di mascara, anche solo nero.

L’eyemaxxing funziona anche nella vita reale, non solo nei video: potete usarlo per un incontro di lavoro, un aperitivo o una videochiamata in cui volete sembrare riposate. Bastano cinque minuti e il coraggio di uscire dal solito beige: i vostri occhi faranno il resto.