Intenso e versatile, il fard arancio è il preferito dalle donne giapponesi. E da noi? Ne abbiamo parlato con l'esperta di MAC

Pinterest e le giapponesi hanno sentenziato: il fard arancio sarà il nuovo must have di stagione, tanto che potrebbe scalzare il classico rosa e il suo effetto bonne mine.



A dichiararlo è appunto il celebre network che ha stilato il Pinterest Global Beauty Report stagionale: in base alle foto cercate e salvate dagli utenti è emerso che in Giappone tra le foto più “pinnate” ci sono appunto i look con questa tonalità di fard. Che, dal paese del Sol Levante, sta conquistando tutti.

Roberta Betti, National Artist MAC Cosmetics racconta questa particolare tendenza.

Un’altra tendenza che arriva da Oriente, come mai le giapponesi hanno scoperto questa nuance?



Questo trend si è diffuso partendo dalle labbra, le tonalità pesca, corallo e arancio, in tutte le loro sfumature, sono tra le preferite in Asia e il trend si è poi spostato su guance e occhi. Fa parte del trend asiatico creare aloni rosso-aranciati intorno agli occhi per creare l’illusione di uno sguardo “arrossato”.





Quali sono invece le nuance di blush più scelte in Italia e, in generale, dalle europee? Il blush arancio si imporrà anche da noi?



In realtà sia in Italia che in Europa non c’è una nuance che spicca su tutte: i rosa e i pesca sono sicuramente molto amati così come l’arancio nelle sue varianti ruggine, pesca, corallo. E da noi queste ultime vengono utilizzate soprattutto in estate per esaltare l’abbronzatura.



Rispetto al classico rosato effetto "bonne mine", qual è il punto di forza dell'arancio?



Sicuramente la versatilità: con l’arancio riusciamo a ottenere effetti molto naturali, utilizzando tonalità più delicate come l’albicocca e il pesca. Se invece si preferiscono toni più accesi, l’arancio conferisce carattere e sensualità.





Come si indossa e perché sceglierla? È adatta a tutti i tipi di incarnato?



L’arancio è un colore bellissimo, ma come tutti i colori accesi bisogna saperlo “dosare”. Il mio consiglio è quello di scaricare sempre il pennello dal prodotto ed eventualmente procedere con una seconda applicazione senza mai eccedere. Una volta steso, si può usare sopra una polvere leggera così da rendere l’effetto molto naturale. Mentre su una carnagione olivastra l’arancio può essere usato per valorizzare un incarnato, su una pelle più chiara può senz’altro creare un effetto delicato e quindi addolcire il volto. Le “fashion addicted” che amano osare lo utilizzano per ottenere un effetto “street”.

