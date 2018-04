Si applica sulle gote sorridendo, dona un aspetto sano e si realizza con il rosa. Tutto quello che c'è da sapere, pronuncia compresa, sul make up bonne mine

Effetto bonne mine: è tra i make up più diffusi, sta bene a tutte e fa subito primavera. Perché dona un aspetto “sano”, come se avessimo trascorso delle ore all’aria aperta e a fine giornata le guance sono colorate.



E il segreto del bonne mine è proprio lì, sugli zigomi; o meglio, nel blush di un bel colore rosato o pesca. Per ricrearlo abbiamo selezionato 22 fard adatti che devono essere applicati sorridendo allo specchio.



Bonne Minne: pronuncia e storia



Si pronuncia “bon min” ed è un’abbreviazione dell’espressione francese “avoir une bonne mine”, letteralmente “avere un bell’aspetto”. L’idea infatti è quella di ricreare un viso rilassato con un colorito luminoso, leggermente rosato, un po’ come quello dei bimbi.

Da sempre presente nel make up femminile, nel Settecento le donne facevano risaltare le loro guance con l’antenato del fard rosato per enfatizzare il loro atteggiamento civettuolo; perso l’aspetto artificioso, nel tempo il make up bonne mine ha iniziato a essere associato all’idea di una bellezza più naturale e sana.

Oltre a un’ottima base che elimina le eventuali imperfezioni e discromie, il punto centrale del bonne mine è il blush che fa la differenza: la gamma di nuance su cui puntare è quella del rosa, meglio se baby oppure leggermente pesca.



Bonne Mine, per crearlo bisogna sorridere



Questo effetto è facile da ricreare anche da sole e il segreto è nell’applicazione del blush. La sua texture può essere in crema, da sfumare con le dita, oppure nella classica versione in polvere.

In entrambi i casi per applicarlo si deve sorridere, letteralmente, davanti allo specchio: il colore va infatti applicato proprio sopra le gote che emergono sorridendo. Attenzione però a non disegnare due pomelli tondi effetto Heidi: individuato il punto esatto del viso, il fard dev’essere sfumato così da lasciare un leggero colore delicato sulle guance.

Per questo, solitamente i make up artist utilizzano un pennello viso leggermente bombato, non troppo largo, così da distribuire meglio il colore.