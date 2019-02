Dal pixie cut di Katy Perry al caschetto asimmetrico di Jessica Chastain: scopriamo insieme i migliori tagli delle star visti sui red carpet da copiare

Il più bello e originale è forse il bob mosso di Jessica Chastain anche se la più fotografata è la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, di cui conosciamo perfettamente l'evoluzione dell' hair look: l'anno appena passato sarà ricordato come quello in cui le star hanno cambiato più spesso hair style e colore.



Date uno sguardo ai migliori tagli capelli delle star e lasciatevi ispirare per il vostro prossimo appuntamento con il parrucchiere!

Pixie blondie

Katy Perry è nota per i suoi frequenti cambi di look: abbiamo apprezzato le sue chiome rosa, turchesi, blu e dark. Il biondo le dona ma è il taglio a catturare la nostra attenzione. Da replicare assolutamente!

Twin hair cut

Simi Khadra e Haze Khadra, le due dj tra le più note al mondo, sono gemelle anche di taglio. Tra i due è sicuramente l'hair cut con la frangia il più cool e originale. Se amate il finish girly, è una proposta da considerare per svoltare il look.

Corto scalato

Il taglio di Emilia Clarke è ideale se avete i capelli sottili e se desiderate sfoggiare un look diverso ogni giorno.

Pixie con frangia cortissima

Per Bo Martyn un taglio minimal che permette di giocare molto con il colore: ideale con il biondo, si presta anche a tonalità più eccentriche (come il rosa o il blu!).

Il bob di Jessica Chastain

Un hair cut inusuale per l'attrice che ama le linee più classiche. Per noi è tra i tagli più belli visti sul red carpet del 2018: asimmetrico, mosso da un lato, si presta a finish ogni volta diversi. Promosso a pieni voti.

Sleek

Camilla Belle opta per un capello sleek pettinato in modo estremamente ordinato: un soluzione chic per sfoggiare un classico taglio medio.

Onde morbide

La modella russa Xenia Tchoumitcheva trasforma un classico lungo scalato in una pettinatura romantica complici le onde e i boccoli sulle lunghezze.

Taglio medio mosso

L'attrice Skyler Samuels opta per un caschetto medio mosso. Il ciuffo è lavorato per dare volume al finish.

L'eleganza della duchessa

Kate Middleton è restia a tagliare i capelli: l'hair cut lungo viene di volta in volta trasformato con una leggera scalatura o con un finish delicatamente mosso. Per chi ama lo stile classico.

Taglio medio con semiraccolto

Lucy Hale adora cambiare hair look: il taglio è corto e pari e il colore uniforme. Per dare un po' di "movimento", basta organizzare le chiome in un semplice semiraccolto.

Credit ph: Getty Images

Artwork by Elisa Costa