Il giusto compromesso per chi esita a diventare bionda? I capelli castani con riflessi biondi. Ecco tutti i look più belli visti sul red carpet

Per chi ha la pelle chiara sui tondi caldi, i capelli castani con riflessi biondi dal miele al bronze (caramello incluso), rappresentano la colorazione più cool da provare. Calda e luminosa, questa sfumatura di castano sa esaltare l'incarnato e riesce anche a creare dei volumi molto particolari. Se avete gli occhi chiari, poi, il castano dorato ne aumenta l'intensità valorizzando lo sguardo. Vi abbiamo convinto? Ecco tutti i look più belli scelti dalle star per i red carpet.

Il mosso di Lily James

Se avete i capelli ricci o mossi, questo lungo che cade sulle spalle è il taglio giusto su cui fare la decolorazione.

Amanda Seyfried: mix di sfumature bionde

Per chi oscilla tra castano e biondo, la soluzione è fare delle schiariture sulle ciocche, partendo dalle radici, e intensificando sulle lunghezze.

Il ramato di Lily-Rose Depp

L'hair look wavy è perfetto per valorizzare i capelli castani con riflessi biondi. Che siano chiari o scuri, l'importante è saper dosare il colore.

Sfumature tridimensionali per Miranda Kerr

Non un solo biondo. L'attrice sceglie una tonalità più chiara sulle ciocche anteriore e un biondo ramato per quelle posteriori. Il finish, così, è tridimensionale.

Alessandra Ambrosio e le shadow roots

Radici scure e pennellate di biondo sulle lunghezze per la supermodella brasiliana.

Look vintage per Emma Stone

Mosso e raccolto di lato, l'hair style di Emma è consigliato per le occasioni più importanti.

Riflessi caldi per Josephine Skriver

Sul castano chiaro il biondo più bello vira sui toni del rame, come dimostra il look della modella danese.

Mix di rosso e biondo per Kate Beckinsale

Il colore cambia da ciocca a ciocca: le sfumature diventano dettagli da valorizzare con un finish glossy.

Ciuffi anni Novanta per Halle Berry

Raccolto morbido e spettinato con trendils più chiari sulle punte.

Credit ph: GettyImages