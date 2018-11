Volete che la vostra acconciatura duri tutto il giorno? Seguite i beauty tips degli esperti!

La mattina sono perfetti, ma arrivati a fine giornata i nostri capelli... che disastro!



Sperare che la messa in piega duri tutto il giorno sembra una "mission impossible". No panic! Basta seguire alcuni semplici ma fondamentali consigli.

Come fare per ottenere una messa in piega al top e long lasting?



Prima di tutto usate uno shampoo con un trattamento che possa nutrire o migliorare la resistenza del capello all'azione del phon e/o della piastra.



Il trattamento va scelto in base al risultato desiderato: capello liscio o mosso? Voluminoso o super disciplinato effetto flat?





Dopo aver fatto la piega e aver terminato il brushing, è il momento di fissare le chiome con una lacca - o con un gel - ma senza appesantirle.

Volete una piega perfetta che duri a lungo? Provate questi prodotti per lo styling che abbiamo selezionato per voi!

Dona struttura, fissa e mantiene lo styling senza ostacolare il naturale movimento dei capelli. Contiene un filtro UV e proteine di quinoa per dare stabilità, intensità e luminosità al colore e proteggere i capelli trattati. Risultato: alta tenuta, extra volume, massima brillantezza.

Se avete bisogno di proteggere le lunghezze dal calore, questo è il prodotto giusto perché crea un efficace schermo protettivo intorno al capello. In più, l'erogatore assicura una diffusione ultra-fine e uniforme che non appesantisce le chiome.

Cera semi-lucida, è perfetta per ciocche definite e rimodellabili. Dona un effetto semi-lucido, perfetto per chi vuole realizzare e fissare un'acconciatura vintage.

Per chi desidera definire e modellare, questo fluido liscia e idrata in un solo gesto per garantire una tenuta 24 ore effetto ultra liscio senza appesantire le chiome.

Prodotto ideale per dare forma, definizione e identità ai ricci, dona loro movimento proteggendoli dal calore dello styling assicurando anche un effetto anticrespo per più di 24 ore.

Regala volume e texture ai capelli, fissandoli, ma senza appesantire la chioma: basta un colpo di spazzola per cancellare l'effetto.

Ideale per i ricci leggermente ondulati "a molla", questa crema ad alta definizione scolpisce e ridefinisce i ricci e i capelli mossi apportando tenuta, morbidezza e idratazione.

Questa lacca è un must: grazie alla sua micro-diffusione, garantisce una perfetta tenuta senza provocare l’effetto cartone.

Prolunga la durata della messa in piega mentre protegge i capelli. Questo spray idratante riattiva i prodotti styling applicati il giorno prima per rinfrescare il look, mentre nutre, rafforza e protegge dai danni termici.





Create i look che volete senza compromettere la protezione del capello! Questo spray dalla tecnologia innovativa assicura risultati professionali e una protezione massima grazie al niosoma, un sistema di rilascio che favorisce l’assorbimento del prodotto e dei suoi principi attivi fino alla corteccia del capello.

I tips degli esperti di Jean Louis David: per una messa in piega che duri a lungo, anche in caso di pioggia, spruzzate un po' di lacca su un pettine e passatelo sui capelli. Applicata in superficie, eliminerà istantaneamente l'effetto crespo per una messa in piega a regola d'arte!

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto