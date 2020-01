I cristalli liquidi sono indispensabili per riparare i capelli e limitare l’effetto crespo. Ecco come utilizzarli e quali sono i prodotti migliori per inserirli nella vostra beauty routine

Inquinamento, styling troppo aggressivi, tinte e decolorazioni possono indebolire i capelli, facendoli apparire spenti, sfibrati e crespi. I cristalli liquidi sono un prodotto 100% naturale perfetto da utilizzare per mantenere i capelli sani, setosi e luminosi tutto l'anno.

Abbiamo chiesto a Fabio Marchina, hair styler titolare di Marchina Hair Styling, di dirci di più su questo prodotto straordinario: “Lavaggi frequenti, piastre, tinte, smog sono tra i fattori principali che possono danneggiare i capelli, soprattutto lunghezze e punte, compromettendone lucentezza e setosità. I cristalli liquidi sono indispensabili nel riparare le doppie punte e limitare l’effetto crespo."

I cristalli liquidi sono ideali per fissare la piega, eliminare l'effetto crespo e il gonfiore della chioma dovuto all'umidità. Si tratta di un ingrediente adatto ad ogni tipo di capello, in particolare a quelli lunghi e sfibrati. Ecco cosa consiglia Fabio Marchina: "Da utilizzare tutto l’anno ma utilissimi in autunno/inverno quando la pioggia e l’umidità mettono a dura prova capelli ricci e tendenti al crespo. Bastano poche gocce e un utilizzo costante per avere un risultato splendente immediato." Ma attenzione a non esagerare: basta mettere qualce goccia in più per appesantire i capelli. "Utilizzare queste prodigiose gocce sui capelli asciutti, soprattutto su punte, per avere un aspetto sano e lucido. È importante non esagerare con la quantità: un uso eccessivo potrebbe appesantire la chioma”.

Continuate a leggere l'articolo e scoprite quali prodotti scegliere per inserire i cristalli liquidi nella vostra hair routine.

Un siero protettivo lucidante ad azione profonda a base di cristalli liquidi, ideale per capelli opachi e rovinati. Rinforza, dona luminosità e ripara, rendendo il capello più corposo e pieno.

Questo trattamento istantaneo senza risciacquo dalla texture delicata e naturalmente preziosa apporta luminosità e nutrizione ai capelli. La formula esclusiva impreziosita con Nettare dei Fiori, Olio di Tsubaki ed Olio di Marula rende i capelli soffici e splendenti.

Un olio che aiuta ad esaltare la brillantezza dei capelli e a chiudere le doppie punte. Il mix concentrato di oli vegetali puri (vinaccioli, mandorle e lino) è ideale per prendersi cura dei capelli secchi, sfibrati e spenti, donando setosità e lucentezza e proteggendo la chioma dagli agenti esterni e dal calore del phon. La formila è vegan, cruelty free e nickel tested.



Questo trattamento riparatore specifico basato su una miscela di preziosi oli vegetali altamente funzionali (squalano, olio di argan, olio di baobab, burro di karitè) rinforza, nutre e ripristina la fibra capillare, donando straordinaria morbidezza e lucentezza. Ideale per riparare in profondità i capelli secchi, danneggiati e con doppie punte.

I cristalli liquidi contenuti in questo siero arricchito con olio di semi di lino hanno proprietà emollienti che nutrono i capelli spenti, sfibrati e danneggiati. La formula dona ai capelli un aspetto lucente e morbido combattendo l’aspetto crespo.

Questo trattamento vegan e cruelty free contiene oli di lino, mandorle, avena, miglio e girasole che mixati all'acido ialuronico e alla vitamina E idratano a fondo la chioma rendendola ultra luminosa.



Questa boccetta racchiude un concentrato di luminosità da usare sui capelli sia umidi che asciutti, ideale per uno straordinario e immediato effetto lucentezza. La sua formula avvolge i capelli con un invisibile film che, oltre a donare luminosità, li protegge e li rende setosi e ben pettinabili.

Questo trattamento in spray senza risciacquo dona ai capelli idratazione e morbidezza insieme a una brillantezza assoluta in poche semplici mosse. La sua formula ultra delicata è adatta a tutti i tipi di capelli e di cuoio capelluto (anche ai piu sensibili).

Credits Ph: Mondadori Photo