Pronte a prendervi cura del benessere dei vostri capelli nel completo rispetto del pianeta? Ecco undici prodotti eco e green da provare ora



Dedicarsi un momento di relax, e allo stesso tempo prendersi cura del pianeta? Ora è possibile, grazie ai nuovi prodotti per la cura dei capelli eco e green che mixano formule altamente efficaci a ingredienti che rispettano l'ambiente e la chioma. Una pausa beauty tutta per voi, ma assolutamente eco friendly.

Prodotti dalle formule naturali, ricche di materie prime pregiate provenienti da coltivazioni biologiche ed eco-sostenibili, ma anche texture altamente efficaci per rispettare i capelli più sensibili. Esclusi, alcuni ingredienti dannosi per i capelli e per l'ambiente come i parabeni, i petrolati e i siliconi. In molti casi, si aggiungono alla lista anche gli ingredienti di origine animale, per confezionare prodotti che siano anche vegan e cruelty free.



Abbiamo scelto per voi i migliori prodotti per capelli eco e green da provare ora. Continuate a leggere l'articolo per saperne di più.



Questo shampoo biologico pulisce a fondo la cute lasciando i capelli morbidi e luminosi. E' certificato cruelty-free e contiene ingredienti provenienti da commercio equo e solidale.



Il sale marino naturale presente in questo spray rende i capelli voluminosi e texturizzati come dopo una giornata al mare. La lavanda biologica protegge i capelli dall’aridità. E' adatto per i capelli colorati.





Questo shampoo vegan bilanciante garantisce freschezza e volume grazie agli estratti di erbe naturali. E' perfetto per i lavaggi frequenti, e per i capelli grassi, sottili e sensibili. Le sostanze naturali e bio lavano delicatamente i capelli, eliminando il grasso in eccesso.

Questo prodotto cult per tutte le amanti dei prodotti eco e bio dona lucentezza e vitalità ai capelli grazie alla formula ricca di tensioattivi di origine vegetale. Contiene olio extravergine di oliva “Toscano IGP” bio, estratti bio di edera, malva, ortica, salvia e timo.



Questa maschera cute e capelli è un vero e proprio rituale anti-stress per voi e per la vostra chioma: lasciarla in posa dieci minuti renderà i vostri capelli morbidissimi. La deliziosa fragranza all’olio essenziale di arancia dolce è super rilassante.



Supernova è la linea per capelli bio e green sviluppata dall'esperienza di Stefano Terzuolo, hair stylst milanese. Questo spray cruelty-free a base di Aloe aiuta a districare i capelli dopo lo shampoo e a proteggerli dal calore dello styling.



Questo shampoo detergente ayurvedico e vegan dona volume e lucentezza ai capelli, rafforzando le radici e stimolando la ricrescita. Privo di solfati, silicone e alcol, contiene più del 20% di erbe ayurvediche fresche.



Uno shampoo eco-biologico formulato appositamente per le esigenze dei capelli grassi, ricco di tensioattivi di origine vegetale e ingredienti naturali. L'olio di melaleuca e l'estratto di rosmarino purificano, mentre l'estratto di salvia e eucalipto da sollievo al cuoio capelluto.



Questa maschera intensiva per capelli certificata Vegan Ok contiene un mix di ingredienti naturali super idratanti che ristrutturano i capelli, riparano i danni e restituiscono alla chioma luminosità e morbidezza senza appesantire.



Uno shampoo certificato Bio perfetto per un utilizzo quotidiano, che deterge delicatamente i capelli, riparando le fibre danneggiate e proteggendo la cute. L’olio estratto dai semi di Moringa svolge un’intensa azione ristrutturante e anti-invecchiamento, proteggendo i capelli dai raggi UV e dall’inquinamento.



Questo spray texturizzante regala perfette beach waves grazie alla formula a base di sale rosa marino e a frutti esotici come la Guayaba, l'Ibisco e il Frutto della Passione, per onde profumate, definite e lucenti. Ogni acquisto supporta il progetto Pink Flamingos, per proteggere i fenicotteri nelle isole Galapagos.

Credits Ph: Elisa Costa

Credits Ph: Unsplash