Voglia di beach waves da favola? Vi spieghiamo 7 diversi modi in cui poter fare i capelli mossi

L'hairlook con i capelli mossi è sicuramente la tendenza più forte che resiste ormai da diverse stagioni. Perché ci piacciono così tanto le onde sui capelli? Rendono la nostra chioma più corposa, texturizzata e danno al nostro look un aspetto molto più caratterizzante.



Fare i capelli mossi vi sembra una faccenda complicata? Vi dimostriamo il contrario, spiegandovi 7 modi in cui potete ottenerli anche se siete alle prime armi quando si tratta di piega e acconciature.

1. Con il ferro

Il ferro arricciacapelli è il tool d'eccellenza per creare boccoli di ogni dimensione. Un ferro di piccole dimensioni sarà adatto per le ciocche più piccole e creerà boccoli fitti e compatti, mentre uno dal diametro largo sarà indicato per ciocche più larghe, dando vita a boccoli morbidi e voluminosi. Utilizzatelo sempre su capelli asciutti e una volta creati i boccoli "rompeteli" con le mani per creare un look naturale e contemporaneo.



2. Con la piastra

Non tutti sanno che si può utilizzare anche la piastra per creare i capelli mossi. Sceglietene una di piccole dimensioni che vi permetta maggiore maneggevolezza. Lavora una ciocca per volta (su capelli asciutti!) avvolgendola nella piastra, girala tenendola inclinata e procedi fino alle punte.

Per creare le onde piatte ci sono in commercio delle piastre apposite ondulate con cui creare l'effetto flat waves in maniera semplice e veloce. In alternativa, inserite nella piastra una piccola ciocca di capelli creando una forma a S e procedete allo stesso modo in verticale fino alla fine della ciocca.



3. Con il phon e la spazzola

Con la classica piega a phon e spazzola tonda è possibile creare un effetto mosso molto naturale. L'importante è scegliere la spazzola attorno alla quale dovrete arrotolare la ciocca di capelli adatta alla vostra capigliatura. Vale sempre la regola che un diametro stretto significa onda stretta e definita. Asciugate la ciocca arrotolata con il phon ma fate attenzione che non sia troppo caldo né attaccato ai capelli. Srotolate la ciocca e procedete con le altre sezioni di capelli.

4. Senza piastra con le trecce

Non volete utilizzare nessun tipo di tool? Il segreto è fare delle trecce con i capelli ancora leggermente umidi su cui avrete vaporizzato un primer e andate a dormire con le trecce ancora fatte. Al mattino scioglietele, lavorate le ciocche con le mani per dare più volume e vedrete che avrete ottenuto delle beach waves da favola.



5. Con il metodo del calzino

In cosa consiste? Con uno chignon realizzato con una "ciambella" da top knot. Potete realizzarla con un vecchio calzino a cui avrete tagliato la punta per avere due aperture. Fate una coda molto alta, come quando realizzate un top knot. Inserite i capelli nel calzino e arrotolateli, fissando lo chignon con un elastico. Anche in questo caso, potete operare sui capelli appena umidi e tenere il top knot realizzato per tutta la notta, sciogliendo i capelli al mattino.



6. Con i bigodini

Il metodo più classico e ancora tra i più amati per ottenere delle onde degne di un angelo di Victoria's Secret, non a caso, nei loro backstage i bigodini restano il metodo d'elezione per i capelli mossi. Applicateli sui capelli ancora bagnati e asciugateli con il phon per una piega duratura. Se avete i capelli lunghi e desiderate dei capelli solo leggermente mossi, fermatevi fino a metà lunghezza. Comodissimi, poi, i bigodini flessibili attorno ai quali avvolgere le ciocche in verticale.



7. Con i becchi d'oca

È il metodo più classico per creare le onde e ricci con un bel volume. Sui capelli tamponati ma ancora umidi applicate un prodotto texturizzante ed elasticizzante. Prendete delle piccole ciocche e arrotolotele su loro stesse fissandole con i becchi d'oca. Asciugate i capelli con il phon e lavorate i capelli con le mani per l'effetto più o meno naturale che desiderate ottenere.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa