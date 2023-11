Le acconciature capelli medi regalano eleganza e leggerezza; ecco perché sono perfette in ogni occasione, da quella più formale a quella più easy. Per voi una selezione di hair look da cui prendere ispirazione

L'autunno/inverno 2023-24 ha segnato il trionfo dei tagli capelli medi. Dal french bob al long bob fino al caschetto layered, il midi cut è davvero tra gli hair style più amati di sempre (e a ragione): un bob liscio o un taglio medio wavy con qualche accorgimento possono essere, infatti, trasformati in pettinature capelli medi da sfoggiare a un evento come per il vostro daily look. Quale che sia il vostro obiettivo in questa carrellata di proposte acconciature capelli medi trovere sicuramente quella che fa per voi!

Acconciature capelli medi con accessorio

Capelli liberi o raccolti in micro code poco importa: qui è l'accessorio a fare la differenza. Dai fermagli (minimal vs coloratissimi), fino ai cerchietti dal mood anni Novanta e all'elegantissima veletta, c'è spazio per tutti i gusti. Per chi ha voglia di un hair look easy, niente di meglio che puntare su un fermaglio che blocca lateralmente il capello diviso da una riga e con un finish bon ton.

Raccolto capelli medi

Anche caschetti e long bob possono essere raccolti in fake chignon.

Capelli medi raccolti con chignon

A proposito dello chignon: se le lunghezze lo consentono, sempre meglio puntare su un raccolto alto che lascia liberi i ciuffi ai lati (idem per i baby hair). In alternativa, quando il caschetto è short, è preferibile optare per un finish wet e un microchignon aderente alla nuca.

Acconciature capelli medi trecce

E, poi, l'immancabile treccia: a corona, a corsetto o anche pigtail braids, viva la fantasia!

Sleek

Il look per un evento importante? Sleek, da realizzare con dosi generose di gel effetto wet.

Acconciature capelli medi mossi

Per chi ama i look wavy, ecco tre proposte dal mood rétro perfetto per le cene natalizie.

Semiraccolti

Meno impegnativi ma ad alto impatto se impreziositi, per esempio, da un accessorio griffato.

