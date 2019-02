Piatta o cilindrica? Con setole in legno, plastica o cinghiale? Grazia.it risolve i dubbi su come scegliere la spazzola giusta per i vostri capelli

Partiamo dalla seconda domanda: no, le spazzole non sono tutte uguali. Anzi, a ogni forma e materiale corrisponde un particolare utilizzo. E scegliere quella giusta è importante, sia che si voglia sceglierne una da usare tutti i giorni sia invece che si punti a un particolare styling. Gli effetti infatti potrebbero essere diversi e, soprattutto, potreste non ottenere quello desiderato.

Come scegliere la giusta spazzola?



A ogni spazzola quindi la sua chioma. Partendo dalle più classiche, la distinzione è tra quelle rettangolari e le cilindriche; le prime sono ideali per pettinarsi, perfette per l’utilizzo quotidiano e hanno setole più o meno lunghe, di differente spessore e quantità.

Le setole sono in cinghiale oppure in plastica, in alcuni casi in legno; queste ultime sono adatte soprattutto se si cerca un liscio estremo, quelle in plastica sono perfette per districare mentre in cinghiale aiutano a donare maggiore luminosità al capello perché uniforma su tutta la chioma il sebo naturale, efficacissimo contro l’effetto crespo.



Le spazzole cilindriche, invece, sono quelle di styling, perfette per realizzare chiome ricce, vaporose o i boccoli e, anche queste, hanno generalmente le setole in cinghiale e la scelta del diametro varia dalla lunghezza del capello, più piccolo per le chiome corte e via via a salire.