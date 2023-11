Tante tendenze per chi vuole provare una nuova tonalità per la fine dell'anno. Ecco i migliori colori per tagli capelli medi

Avete voglia di provare un nuovo colore per iniziare il 2024 con un nuovo look? Giocate d'anticipo: ecco 24 colori per tagli capelli medi (dal lob al pixie medio) tra cui scegliere.

Colori per tagli capelli medi: il biondo cenere

I capelli biondo cenere hanno un grande vantaggio: si adattano a ogni tipo di taglio, dal pixie cut alle chiome mosse e lunghissime. Inutile dirlo, come tante colorazioni, il cenere si presta a essere mixato ad altre sfumature di biondo e sui capelli scalati - in particolare mossi - riesce spesso a dare il suo meglio.

Chocolate Salted Caramel

Questa nuance ha la capacità di illuminare le lunghezze senza creare contrasti artificiali, soprattutto nel caso si opti per la tecnica del balayage cioccolato che riscalda le chiome con un bellissimo effetto di tridimensionalità.

Colori per tagli capelli medi: biondo icy

Il biondo freddo riesce a illuminare tantissimo il viso e, per questo motivo, è adatto a diverso tipi di incarnati, anche a quelli più chiari. Inoltre, si presta molto alla realizzazione di look raffinati, soprattutto quando il candore unisce sfumature perlate a riflessi caldi per un effetto pieno sulle radici.

Rosa pastello tra i colori per tagli capelli medi

I capelli rosa pastello chiaro sono un'alternativa glam al biondo chiaro. Donano sicuramente agli incarnati chiari, meglio se freddi. Via via che la tonalità si scurisce perdendo la connotazione pastello la shade si adatterà a incarnati più scuri e caldi.

Platinum Pink

Se non sapete decidervi sulla tonalità giusta di rosa, regolatevi esattamente come per la tinta bionda. Il platino è sicuramente una delle nuance più eleganti.

Colori per tagli capelli medi: glicine

Un'altra tinta tornata in auge e vista anche nelle ultime collezioni dei Saloni è il glicine che potete scegliere per tutte le lunghezze, pixie cut medio incluso.

Rosso rame

La variante rame è quella più glam per l'inverno 2024.

Butter Blonde

Ritornano in grande stile anche i capelli butter blonde, una tinta di biondo molto luminosa che mescola, riprendendo la tendenza del biondo icy ma in maniera molto più evidente, sfumature calde e fredde, senza virare troppo al biondo miele o al platino. Si tratta di un colore "morbido" che rimanda a quello del burro e che ha un obiettivo fondamentale: dare radiosità al volto.

Milky Tea Hair

Una miscela icy di tonalità cremose.

Chunky Highlights

Per riportare in vita il glamour anni Novanta.

Vivid Roots

La colorazione blocking che mette in evidenza le radici. Perfetta su un caschetto fluffy.

Green Hair

Un black con sfumature verde sottobosco.

Honey Bob

Il caschetto castano chiaro più luminoso che c'è.

Golden Pink

La versione calda del rosa.

Pink curls

La versione per chi ha i capelli super ricci.

Color block

Per chi ama osare.

Dark coffee

Per chi ama le tonalità più scure e intense del castano.

Mushroom Brown

L'ispirazione per questo colore arriva dalle tonalità del sottobosco, nelle loro varianti più fredde. Si parte infatti da una base castana, scura o media, e si aggiungono highlight che vanno dal castano chiaro cenere fino al taupe e al grigio.

Silver

Il ritorno dell'argento su capelli medio-lunghi per una versione più strong del biondo platino.

Biondo perla

Altra variante decisamente glam del classico biondo platino.

Nero con sfumature rosse

Il rosso scuro, insieme al cioccolato o al malva, sono le nuance giuste per schiarire una base scura.

Strawberry blonde

I capelli biondo fragola sono tornati! Date un twist più vibrante ai vostri capelli biondi scegliendo dei riflessi color rame.

Multidimensional Brunette

Si gioca con due o tre tonalità diverse che donano movimento alla chioma, con base neutra o sfaccettata.

Rainbow hair

Le beauty addicted di TikTok e Instagram lo sanno bene: è il momento del ritorno dei rainbow hair, i capelli arcobaleno. C'è chi li sceglie in tinte accese, chi invece preferisce nuance più opache, sposando così il trend degli opal hair. L'importante come sempre è creare un effetto wow, che rispecchi al meglio la nostra personalità.

