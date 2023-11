Il long bob con frangia a tendina è l'hair style più gettonato del momento (e lo sarà per tutto il 2024). Qui vi raccontiamo perché con alcuni tagli a cui ispirarvi per dare una volta al vostro look!

È sempre un buono momento per un refresh dell'hair style. Prima delle vacanze natalizie o come risposta al grigiore tipico della fine dell’autunno, niente di meglio che darci un taglio o sperimentare un nuovo look dando una sistemata alle lunghezze. Spesso basta lavorare sui dettagli come il colore, altre volte invece, se la lunghezza lo consente, si può lavorare sulla frangia, da scegliere in base al viso e al mood. (Spoiler: provate il long bob con frangia a tendina!).

Il trend del momento: la curtain bang

Il nuovo trend frangia inverno 2024 è però chiaro: la frangia a tendina è la scelta più cool. L’abbinamento che amiamo di più? Quello con il long bob. Vediamo insieme come scegliere il migliore look long bob con frangia a tendina.

Come abbinare la frangia a tendina al long bob

Sulla frangia a tendina abbiamo davvero detto di tutto. Si tratta di una frangia divisa in due parti che scendono morbide sulle tempie. Per questo motivo risulta più leggera rispetto alle altre tipologie (ed è anche la più versatile). Se avete capelli sottili e poco voluminosi, poi, è la frangia che fa per voi.

Il long bob

L’abbinamento con il long bob è a prova d’errore. Il long bob - aka caschetto lungo – è, infatti, il taglio medio più richiesto, chic sia in versione liscia che mossa per un look ricco di carattere. La lunghezza di questo hair cut può variare da sotto il mento fino a lambire le spalle.

Volumi vintage

Il volume è concentrato nella parte alta del taglio, ovvero sulle radici, mentre generalmente le lunghezze sono animate da scalature decise. Lo styling può essere, come già detto, naturale o più wild: è il caso del taglio shag, ispirato agli hair style degli anni '70 con un tocco glam rock moderno.

Caschetto lungo con frangia a tendina: i vantaggi

La frangia a tendina è adatta a tutti i tipi di capelli medio-lunghi. In genere è molto consigliata a chi ha i capelli medi ricci perché aiuta nella gestione dei volumi. Altro plus di questa tipologia di frangia: riesce ad addolcire i lineamenti e può essere abbinata a semiraccolti e acconciature con fasce. Poiché lascia la fronte libera, non mette in risalto i lineamenti rotondi del viso, né le forme più "spigolose" e rigide. Inoltre, è più facile da gestire rispetto a una frangia geometrica (e, quando cresce, si può sempre bloccare con un accessorio!). Insomma, se desiderata un taglio dinamico e versatile, il long bob con frangia a tendina è super consigliato. Ecco quattro hair look che abbiamo selezionato per voi.

Ti potrebbero interessare:

Long bob: il caschetto perfetto per valorizzare i capelli sottili

Taglio shag: il long bob per capelli dall'anima rock

Il taglio di capelli long bob è il must da provare

Vuoi provare uno dei tagli capelli medi più cool? Scegli tra queste proposte

Tagli capelli long bob: i look delle star da copiare

Credit ph: Compagnia della Bellezza, Evos, GettyImages, Aveda, Jean Louis David, Wella