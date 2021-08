Le ferie si avvicinano e non sai cosa portare con te per prenderti cura dei tuoi capelli in vacanza? Ecco una guida per il beauty case da viaggio

Obiettivo massimo relax! Ma prima di partire e lasciarsi tutti i pensieri alle spalle è bene fare ordine nel proprio beauty case per i capelli. Sono tanti i prodotti da portare con sé e può succedere di dimenticare qualche must have. Continuate a leggere questo articolo per scoprire come iniziare le vacanze con il piede giusto senza dimenticare la cura dei capelli.

Beauty per le vacanze: i consigli per avere tutto (senza occupare troppo spazio)

Il mantra è "solo gli indispensabili". Il tip che suggeriamo è di creare una piccola beauty bag a parte con i prodotti per i capelli. Ricordate di inserire qualcosa che protegga la chioma (maschere, conditioner, spray), qualcosa che deterga delicatamente (uno shampoo) e qualcosa per ripararli oltre al necessario per lo styling (una piastra, per esempio, in grado di ricreare velocemente e senza bisogno del parrucchiere, il look che amate di più). Potete poi aggiungere qualche altro accessorio che utilizzate più frequentemente come foulard o elastici. Di seguito qualche prodotto e kit che potrebbero fare al caso vostro, indipendentemente dalla meta finale.

Capelli vacanze, i migliori prodotti da mettere nel kit beauty da viaggio

Come avrete capito non servono tanti prodotti, ma quelli giusti, per una chioma al top in ogni momento della vostra vacanza.

Formulato a base di olio di Argan, è un prodotto pensato per rivitalizzare i capelli più debilitati e combattere l’elettricità statica regalandovi lunghezze morbidissime, luminose e facili da pettinare. Per il beauty case del viaggio estivo c'è il formato da 30 ml.

Perché le beach waves sono ancora il trend del momento, ecco questo spray ultra-leggero che sostiene e disciplina il riccio e facilita e prolunga la durata dello styling a onde. Dona, inoltre, un finish naturale, eliminando l’effetto crespo e proteggendo dall’umidità.

Per ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale dei prodotti, Kiehl’s ha inventato i Pouch Refillables che permettono di risparmiare in media l’80% in più di plastica rispetto a un tipico prodotto monouso Kiehl’s e contengono 2-5 volte la formula di una bottiglia standard. Un modo per risparmiare anche spazio e per portare con sè un detergente per capelli davvero top!

L’aloe vera e l’olio di argan lisciano e ammorbidiscono i capelli,

avvolgendoli in un aroma sorprendente ed energizzante.

La base multitasking + il cilindro permette di creare onde impeccabili grazie alla tecnologia intelligente che controlla la temperatura mantenendo il calore uniforme e ottimale. Il look è pronto in una sola passata!

Il Set Repair contiene un Bond-building Repair Shampoo da 60 ml, un Bond-building Repair Conditioner sempre da 60 ml e un Bond-building Treatment. Sono tutti prodottti ideali per rinforzare e riparare i capelli danneggiati. In più, hanno un effetto lisciante sullo strato cuticolare e rinforzano le ciocche indebolite.

Questa piastra senza fili ha una combinazione di batterie agli ioni di litio su misura per risultati professionali. Si ricarica in sole 2 ore dalla macchina, dal laptop o da qualsiasi presa USB-C per un utilizzo continuo di 20 minuti.

Capelli vacanze: Biofficina Toscana Capelli Le Minitaglie

Questo set contiene uno Shampoo delicato 50ml e un Balsamo concentrato attivo 50ml ideali per ogni tipo di capello.

Credit ph: Pexels.com