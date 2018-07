Sole, mare, sabbia, piscina: belle le vacanze! Un po' meno per i capelli. Per questo è utile scegliere prodotti che proteggono la chioma agendo prima durante e dopo l'esposizione

Non solo protezione per la pelle ma anche per i capelli che in estate, e soprattutto in vacanza, subiscono i danni di sole, cloro e salsedine. I prodotti specifici si concentrano quindi sulla prevenzione dei danni alla chioma come secchezza e mancanza di luminosità ma anche sul nutrimento e sull'idratazione così da ridare tono ai capelli sciupati dal mare.

Sotto i consigli di Grazia.it sui prodotti da portare in vacanza.

In spray, in crema, intere linee o singoli prodotti, proteggere la chioma dai danni solari è ormai diventato un affare serio. La questione si gioca tanto sulla prevenzione quanto su trattamenti da fare a fine giornata; nel primo caso, si tratta quasi sempre di spray resistenti all'acqua da spruzzare su tutta la chioma prima e durante l'esposizione solare. Nel secondo caso, invece, sono delle linee complete di 3-4 prodotti tra shampoo, conditioner o balsamo, maschere ed eventuali oli che agiscono dopo l'esposizione solare così da ridare luminosità e nutrimento alla chioma. In questa maniera il capello resta sempre bello anche all'esposizione successiva; il tutto grazie a ingredienti tendenzialmente naturali che rispettano il pH della cute, del fusto e anche l'eventuale colorazione del capello.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash