Corti e morbidi, lunghi e mossi e poi le acconciature easy-to-do: scoprite con noi come portare i capelli questa estate

Il pixie è morbido e il taglio lungo e medio si trasforma in un hair look wavy. Infine, le acconciature: dallo chignon alle trecce, tutto...fa volume. Indecise sul look da sfoggiare questa estate? Leggete il nostro articolo!

Capelli estate 2020: i tagli corti

Forme morbide per hair cut volutamente disordinati. Il taglio corto è decisamente il look più gettonato, anche perché, se realizzato ad arte, è anche molto facile da gestire. Sì ai pixie cut con ciuffi arricchiti di volume e scalati per un risultato naturale e con ciocche, ai lati, che accarezzano il volto. Questa estate segna il ritorno del mullet – taglio già visto sulle passerelle di qualche stagione fa – ideale su visi spigolosi o lunghi. Portavoce di questo hair trend è l'attrice Úrsula Corberó (personaggio della famosissisima serie “La casa di carta”) che sul suo profilo Instagram ci ha mostrato come gestire e trasformare il look con un finish wet o texturizzando le lunghezze.

Il taglio corto si presta a giochi di colori, per chi ama rivoluzionare l'hair style con una tinta o un riflessante fai-da-te; è il taglio consigliato a chi vuole sperimentare sempre, anche quando la colonnina di mercurio sale. Infine, per chi adora il carré boule, un hair cut dalla forma arrotondata e con una frangia che copre tutta la fronte, non resta che provare il pudrey che acquista ancora più fascino se abbinato a una colorazione sfumata ai lati.

Tagli lunghi per l'estate

Anche per le proposte long-lenght per il 2020 spiccano hair style vaporosi: il lungo mosso è un must anche per l'estate sia su lunghezze wavy, sia sui capelli ricci, accompagnato da frange piene o ciuffi lunghi e mossi che identificano il look signature del 2020. Il risultato può essere sofisticato o più wild per una stagione all'insegna della libertà.

Tagli capelli lunghi 2020: i più belli dai Saloni Compagnia della Bellezza Capelli lunghi e scalati con frangia aperta a tendina.

Cotril Taglio di capelli lungo e scalato con frangia lunga. Lo styling è a onde.

Franck Provost Chioma lunga dalla messa in piega naturalmente mossa per un effetto beach-like.

Framesi Un altro taglio lungo e mosso dall'effetto wavy in biondo miele caldo.

Framesi Chioma lunga e scalata dal look mosso. La frangia spettinata rafforza la proposta insieme all'originale tinta calda.

Schwarzkopf Professional Capelli extra lunghi portati lateralmente. Lo styling è lievemente a onde.

Wella Capelli lunghi e ricci dal look super voluminoso. Le radici sono lievemente schiacciate nella zona della scriminatura.

Wella Castano caldo per il taglio lungo scalato attorno al viso.

Wella Hairlook liscio con frangia lunga.

Wella Volume assoluto e styling naturale, lievemente movimentato, per il taglio lungo.

Wella Chioma dal movimento sinuoso con riga al centro del capo.

Wella Riccio estremo per i capelli castani dalle leggere schiariture tono su tono.

Capelli estate 2020: le migliori acconciature

Anche per le acconciature via libera alla fantasia, soprattutto se avete i capelli lunghi. Se amate la coda di cavallo, potete optare per la versione più basic oppure scegliere quella alta, «in modo che possa allungare l'occhio e dare slancio a tutta la figura», dice Salvo Filetti, hair designer di Compagnia della Bellezza. In alternativa, molto cool sono anche i double bun posizionati nella parte alta della testa, oppure chignon e trecce poste di lato per dare ancora più pienezza al raccolto. Infine, gli accessori, fasce in prima linea, dal mood rigorosamente vintage e con qualche ciuffo lasciato libero qua e là. Capelli medi o corti? Meglio puntare su un fermaglio oppure su un foulard per fermare le chiome voluminose.

Capelli estate: le proposte per i tagli medi 2020

I capelli medi per l'estate 2020 sono ispirati alla massima naturalezza. Il taglio medio, con il caschetto indiscusso protagonista, è lievemente mosso e dall'effetto undone, poco costruito e anche facile da raccogliere di lato con un accessorio. Ecco i look più belli da replicare.

Credit ph: Mondadoriphoto, Compagnia della Bellezza