Ecco i migliori tagli di capelli medi primavera estate 2020. Un tripudio di caschetti e tagli midi con e senza frangia per look al 100% personali

I tagli di capelli medi per la primavera 2020 sono semplici, naturali e tremendamente chic.

Perfetti per assecondare la voglia di "darci un taglio" con l'inizio dell'anno nuovo - e della nuova decade, per essere precisi - i tagli medi del momento spostano l'asse del trend su una ritrovata naturalezza.

I caschetti - o bob - si fanno naturali, lievemente mossi e dall'effetto "undone", pensati per dare vita a look personali e poco costruiti.

La frangia si riconferma protagonista del look, accompagnata da tagli medi senza frangia con riga in mezzo così come da proposte midi ricce, tutte da copiare.

Trovate l'idea che fa per voi con i tagli di capelli medi primavera 2020 selezionati per voi da Grazia.it.

Tagli di capelli medi Primavera Estate 2020 Taglio medio e vaporoso con scriminatura centrale in castano caldo.

Mid-cut d'ispirazione punk con chioma pettinata all'indietro.

Frangia piena per il taglio di capelli medio scalato attorno al viso.



Il classico caschetto si fa morbido e voluminoso, con riga centrale e un lieve effetto "undone".

Taglio midi in biondo chiaro, scalato e corredato da frangia lunga.

Taglio medio e mosso per un effetto anni '90 grounge-chic.



La chioma riccia al naturale lambisce le spalle. Il volume è protagonista sulle lunghezze.

Il bob mosso acquisisce forza grazie alla tinta degradé.

Curly power! Il riccio naturale si fa sempre più vaporoso e glam sui tagli medi.



Bob texturizzato con maxi frangia piena con accenno di tendina.

Un altro taglio medio e mosso al naturale, con riga al centro.

Mini frangia per il caschetto liscio.



Credits Ph.: Mondadori Photo