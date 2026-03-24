Cambio di stagione, stress ma anche sbalzi ormonali: sono tante le cause all'origine della caduta dei capelli primaverile. Ecco cosa fare

La caduta dei capelli è un fenomeno molto comune nei cambi di stagione, in particolare durante il passaggio dall’inverno alla primavera. Se notate un aumento della perdita di capelli, sia durante il lavaggio che sul cuscino, non c’è motivo di preoccuparsi: entro certi limiti è del tutto naturale. Questo fenomeno, noto come effluvio stagionale, comporta la perdita di circa 100-150 capelli al giorno nelle prime settimane di primavera. La quantità può variare da persona a persona e di solito la caduta dura due o tre mesi, per poi rallentare quando i capelli iniziano una nuova fase di crescita. Altri fattori possono intensificare la caduta, come stress, alimentazione e cambiamenti ormonali. Negli ultimi anni, la situazione sembra essere più diffusa, colpendo un numero maggiore di uomini e donne. Lo stress, per esempio, può aumentare i livelli di cortisolo, un ormone che influisce negativamente sulla salute dei capelli. Anche una dieta non equilibrata può peggiorare la situazione.

Stili di vita e accorgimenti per ridurre la caduta dei capelli in primavera

Il primo passo per proteggere i capelli è prendersi cura della propria salute generale. Mantenere un’alimentazione equilibrata già durante l’inverno aiuta a evitare cali drastici di peso con l’arrivo della primavera, che possono indebolire capelli e organismo. È consigliabile adottare gradualmente abitudini sane per preservare forza e lucentezza dei capelli. Per quanto riguarda la cura quotidiana, uno shampoo ricco di nutrienti può proteggere i capelli, mentre l’uso di una spazzola con setole naturali aiuta a massaggiare il cuoio capelluto e favorire la circolazione. Quando si utilizza il phon, è meglio mantenerlo a almeno 15 centimetri dalla cute e prediligere aria fredda o calore minimo per evitare danni da temperature elevate.

Soluzioni topiche e integratori

Per ridurre la caduta stagionale, si può abbinare alla routine quotidiana l’uso di soluzioni topiche e integratori che apportano nutrienti come rame, zinco e vitamina C, spesso difficili da assumere con la sola dieta. Questi possono aiutare a ridurre la fase di caduta e stimolare la ricrescita. I risultati richiedono pazienza: di solito occorrono almeno quattro mesi di trattamento, con periodi di pausa per evitare che i capelli si abitino agli integratori. La durata e le pause possono variare in base alla persona e all’eventuale assunzione di altri integratori.

Shampoo, balsami, scrub, fiale e integratori: i prodotti consigliati

Rivedere la hair care routine è fondamentale. Gli shampoo delicati, privi di tensioattivi aggressivi e arricchiti con sostanze come la caffeina, favoriscono l’ossigenazione del bulbo. Lo scrub per capelli aiuta a esfoliare il cuoio capelluto, migliorando la circolazione, la salute dei capelli e l’assorbimento di eventuali trattamenti. Una combinazione di shampoo delicati, lozioni, fiale e scrub mirati, insomma, può aiutare a contrastare la caduta stagionale e a mantenere capelli forti e sani.

Rigenera e fortifica i capelli, stimola la microcircolazione sanguigna, fortifica il capello ritardandone la caduta, infine ripristina la lucentezza e il benessere fisiologico delle chiome.

Trattamento leave-in in schiuma, leggero e non oleoso, progettato per proteggere, idratare e rinforzare il cuoio capelluto, con una riduzione della caduta dei capelli fino al 63%, del sebo fino al 62% e della desquamazione visibile fino all’88%.

Formulazione multi-nutriente ad alto contenuto di biotina, contribuisce al mantenimento di capelli e pelle sani.

Integratore alimentare specificatamente formulato per contribuire almantenimento della bellezza dei capelli, ha una formulazione a base di aminoacidi solforati (L-Cistina e L-Metionina), preziose componenti della cheratina, utili per rendere i capelli folti e luminosi. Il rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli. Biotina e zinco ne arricchiscono la formula, contribuendo al mantenimento di capelli sani.

Grazie a ingredienti mirati, il siero attivatore favorisce i fattori di crescita dei capelli. La sua formula leggera si assorbe rapidamente senza lasciare residui né sui capelli né sul cuscino, avvolgendoti inoltre

con un delicato profumo.

Si prende cura del cuoio capelluto utilizzando acidi delicati come il BHA e l’AHA per rimuovere le cellule morte della pelle. In questo modo, i pori del cuoio capelluto vengono liberati dal sebo in eccesso e viene promosso l’apporto di ossigeno alle radici dei capelli. Allo stesso tempo, il mentolo rinfresca il cuoio capelluto, mentre il pantenolo lo lenisce. Infine, i vari oli naturali e le proteine forniscono ai capelli importanti nutrienti e curano le punte.

Potenziato dal complesso fortificante con [Aminexil-R™], riduce la caduta da rottura dei capelli, rinforzando la fibra capillare e aumentandone visibilmente volume e densità. AMINEXIL-R™ è un complesso composto da Aminexil, niacinamide ed estratto di radice di zenzero.

Svolge un’azione nutriente, rinforzante e ridensificante grazie alla presenza di materie prime all’avanguardia che prevengono l’indebolimento e la calvizie rinforzando le radici.

Shampoo rinforzante e rivitalizzante con acqua di guaranà del Brasile, presidio Slow Food, vitamine e un selezionato complesso vegetale dall’efficacia provata, assicura un’azione efficace e delicata rispettando il cuoio capelluto più sensibile.

Trattamento energizzante e stimolante, restituisce forza e resistenza ai capelli privi di tono. Grazie alla sua formula arricchita con vitamine del gruppo B, deterge delicatamente e contribuisce a stimolare la crescita fisiologica della chioma.

Purifica il cuoio capelluto grazie alle argille naturali e promuove il rinnovamento cellulare grazie ai cristalli di sale del Mar Morto. L’acido salicilico esplica un’esfoliazione cheratolitica e al contempo aiuta a riequilibrare l’eccesso di sebo.

Tonico rivitalizzante ed energizzante del cuoio capelluto, dona leggerezza, freschezza e benessere immediato. Mantiene i capelli leggeri e rinvigoriti, grazie all’azione di biotina, caffeina, vitamina C ed estratto di epilobio.

Questo trattamento spray per il cuoio cappelluto agisce contro la forfora, la desquamazione, il prurito, l’irritazione e contrasta la perdita dei capelli.

La cheratina, l’estratto di alghe idrolizzate e le proteine del grano all’interno di queste dodici fiale donano corpo e vigore alle fibre capillari e hanno funzione restauratrice. La formulazione ultra performante contiene un complesso di acido ialuronico e cheratina vegetale che penetra nel capello e lo ristruttura dall’interno, donando nuova forza e morbidezza anche al capello più danneggiato, che torna a essere sano e luminoso.

A base di mela melannurca che grazie all’elevato potere antiossidante contrasta l’invecchiamento cellulare e la caduta dei capelli, contiene vitamina B che rivitalizza il cuoio capelluto e fortifica i bulbi piliferi. L’assunzione di queste compresse per capelli favorisce anche la produzione di cheratina, proteina e principale costituente della fibra capillare.

Integratore alimentare clean, favorisce la crescita, contrasta l’assottigliamento, i danni, la rottura e la perdita di capelli, migliorando la lucentezza e la salute del capello. Tra gli ingredienti principali: foglie di Moringa in polvere che favoriscono la produzione di cheratina, estratto di semi di fieno greco che riduce la secchezza e la desquamazione cutanea, favorendo la crescita naturale dei capelli, estratto di semi di miglio, vitamina K e polvere di resina di bambù che aiuta a mantenere i capelli idratati e lenisce il cuoio capelluto.

Formulato per proteggere i capelli contro le aggressioni esterne e per mantenere sano il cuoio capelluto contiene quattro principi attivi essenziali: il complesso vitaminico A&E che aiuta a proteggere i capelli esposti al sole, olio di Miglio brevettato, che riduce la secchezza del cuoio capelluto del 67% e aumenta concretamente la lucentezza dei capelli e vitamina K, che aiuta a prevenire l'invecchiamento del cuoio capelluto migliorando l'elasticità dei vasi sanguigni e la salute vascolare generale.

Un integratore che contribuisce dall’interno alla cura di capelli, pelle e unghie grazie a un mix di estratto di germogli di pisello (favorisce il naturale ciclo di crescita dei capelli) e germogli di grano saraceno in polvere con zinco, manganese e rame ed oligoelementi che supportano in maniera naturale pelle, capelli e unghie, soprattutto nella formazione di proteine come la cheratina e il collagene, entrambe necessarie per la crescita e il mantenimento di capelli forti e dal colore vivo. L'estratto delle colture cellulari di Ajuga reptans (conosciuta come Bugola o Erba di San Lorenzo), infine, dona capelli folti e resistenti.

Questo integratore contiene Equiseto che favorisce il benessere di unghie e capelli e supporta il trofismo del connettivo. Il miglio ha un'azione di sostegno e ricostituente, mentre Biotina, Zinco e Selenio contribuiscono al mantenimento di capelli in salute. Il rame aiuta a mantenere la normale pigmentazione dei capelli, infine la Vitamina C protegge le cellule dallo stress ossidativo, un fattore che può danneggiare i capelli e le unghie.

Integratore in formato gummies pensato per il benessere di pelle e capelli, contiene acido ialuronico, vitamina C che contribuisce alla normale formazione del collagene, vitamina E per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo, biotina per il mantenimento di una pelle normale e selenio per il mantenimento di unghie e capelli normali.

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