In autunno è normale un aumento della caduta dei capelli. Ma le soluzioni sono a portata di mano. Ecco cosa fare

Sulla nostra testa ci sono tra i 90mila e i 120mila capelli: seguono un ciclo di vita (crescita, quietanza e caduta) che si sussegue a rotazione nel corso di tutta la nostra vita. «Questo ciclo di vita – spiega il professore Fabio Caviggioli, direttore scientifico delle cliniche di medicina e Chirurgia estetica Juneco - risulta molto sensibile alle variazioni ormonali, oltre a fattori climatici e ambientali. L’autunno porta con sé anche il tema legato alla caduta dei capelli, un fenomeno che colpisce sia uomini che donne, principalmente a causa del cambio climatico che accelera la perdita dei capelli». Notate anche voi un aumento? No panic: vi spieghiamo le cause e anche i rimedi per contrastare la caduta capelli stagionale.

Caduta capelli: le cause

Ogni cambio di stagione implica un aumento dello stress. In autunno, questo carico è notevole complice la stagione più fredda e le variazioni di ore di luce e buio. In genere, questi cambiamenti non fanno che accelerare il naturale processo di rinnovamento delle chiome: per questo non bisogna allarmarsi. Molti, infatti, possono essere i fattori che contribuiscono alla caduta dei capelli e sui quali possiamo intervenire. Per esempio, valutare se usiamo shampoo troppo aggressivi o frequenti, se stiamo vivendo un periodo pieno di stress e tensioni e anche se la nostra alimentazione è corretta.

Caduta capelli: quando preoccuparsi

Ogni persona può perdere dai 50 agli 80 capelli al giorno, in particolare nei momenti in cui sono lavati e asciugati. Se notate una perdita maggiore, allora potresti trovarti di fronte a un momento particolare. Molte sono le cause dell'effluvium (viene chiamata così la caduta anormale di capelli). Basta fare un check sui vostri capelli e un'analisi del sangue per trovare la causa che spesso, come anticipato, è un mix di fattori.

Rimedi caduta capelli donne

Dopo aver analizzato le cause, passiamo ora ai rimedi. Potrà sembrare una novità, ma i rimedi contro la caduta dei capelli nelle donne partono dalla detersione. Preferite uno shampoo delicato ed evitate detergenti aggressivi che possono infiammare il bulbo pilifero e indebolire ulteriormente i capelli. Per pettinare i capelli umidi, usate le dita o un pettine a denti larghi. Tamponate le chiome prima di asciugarle per assorbire l'umidità (e mai frizionarle con troppa energia). Dopo aver lavato i capelli, fate un ultimo risciacquo con acqua fredda che stimola la circolazione del cuoio capelluto. Se avete dubbi su tinte e colorazioni, sappiate che, a meno di non usare prodotti chimici che provocano irritazioni o allergie, non fanno cadere i capelli. Infine, è il momento di usare lozioni anticaduta specifiche. Di solito sono formulate con vitamine, estratti vegetali e aminoacidi e con caffeina, nota per stimolare l'afflusso di sangue negli strati più superficiali della pelle. L'obiettivo di questi prodotti è riequilibrare il cuoio capelluto, apportando energia e nutrimento al bulbo per rendere le chiome più forti.

Caduta capelli: rimedi naturali con alimentazione

«I capelli sono sani quando l’organismo viene alimentato in maniera equilibrata con micronutrienti- spiega Federica Almondo, Specialista in Scienza dell'Alimentazione - . Le proteine sono fondamentali. Il pesce come salmone sgombro e il pesce azzurro in generale contengono acidi grassi Omega 3 fondamentali per il microcircolo e per la produzione di cheratina, sostanza assai preziosa per lucentezza e morbidezza. Frutta secca e semi, come noci e semi di lino, sono ricchi di acidi grassi essenziali che migliorano l’aspetto della pelle, dei capelli e delle unghie. Poi ci sono le uova, ricche di ferro e biotina, sostanze che migliorano l’ossigenazione dei follicoli. Anche lo zinco contenuto nei molluschi è un prezioso alleato della chioma, come i cereali integrali. Infine, anche la vitamina C stimola la produzione di cheratina». «Una mano - spiega Elisabetta Sorbellini, specialista in dermatologia e consulente del laboratorio HMAP di Giuliani - arriva anche dagli integratori a base di cistina, arginina, metionina e biotina. Inoltre, i cosmetici che contengono zolfo preservano il benessere della capigliatura».

Trattamenti rinforzanti capelli per autunno

Ossigenoterapia, cheratina e scrub sono, secondo Treatwell, piattaforma di prenotazione online di trattamenti di bellezza, i “fantastici quattro” per i capelli in autunno. La prima agisce sulla circolazione cutanea, stimolando anche la ricrescita. Per una ricostruzione profonda si può optare anche per un trattamento riparatore della cute e delle lunghezze. Ideale per i capelli che tendono a spezzarsi o mancano di luminosità e disciplina sono anche i trattamenti alla cheratina che proteggono la chioma dall’umidità. Così come per il viso e il corpo, lo scrub è un’ottima idea per purificare anche la cute. Come funziona? Durante lo shampoo, il parrucchiere massaggia il cuoio capelluto per ottenere un effetto peeling profondo ma non aggressivo. Conclude il momento detox con l’applicazione di una maschera personalizzata.

Credit ph: Pexels.com, Aveda, La Biosthetique