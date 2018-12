Il cambio di stagione e lo stress sono tra i principali responsabili della caduta dei capelli. Ecco alcuni prodotti per rinforzarli

Stress da agenda piena, abitudini alimentari non proprio salutari e cambio stagionale sono i principali nemici di una chioma sana. Che, per risplendere e apparire meno spenta, ha bisogno di un mix di prodotti dall'azione anti-urto: shampoo, conditioner, sieri e trattamenti anti-caduta rappresentano, nel periodo autunnale, dei veri e propri "salvavita" per la chioma debole e danneggiata.

Se avete bisogni di soluzioni d'emergenza, vi diamo una mano noi con la selezione dei migliori prodotti per rinforzare i capelli e combattere il fenomeno del "fall out".

Irrobustisce e rinforza l’elasticità della chioma, aggiungendo idratazione e lucentezza. Può anche essere utilizzata per tutta la notte così da ottenere nutrimento extra.

Consigliato se: i vostri capelli sono deboli e spenti.

Utilizzato come maschera o come conditioner, ridona corpo e vitalità. Contiene olio di Cocco biologico, oli essenziali di Rosmarino biologico, Legno di Cedro e Lavanda.

Consigliato se: i vostri capelli hanno bisogno di nutrizione profonda.

Siero lucidante ad azione profonda, rinforza e ripara le chiome assicurando ai capelli più corpo e spessore.

Consigliato se: avete le lunghezze opache o danneggiate.

Rigenera, ristruttura a fondo e protegge gli strati cuticolari esterni dei capelli grazie al mix di estratto di semi di Moringa, estratto di alga Porphyra umbilicalis, estratto di Cactus, Peptidi della seta e Ceramide II.

Consigliato se: avete bisogno di ristrutturare la chioma.









Grazie al principio attivo Kapilarine, le fiale agiscono sui principali fattori che causano la caduta dei capelli e contribuiscono a rendere la capigliatura più forte e vigorosa.

Consigliato se: soffrite di classica caduta stagionale.

Questo cofanetto contiene un siero attivatore rinforzante per capelli fragili, indicato sia per lui sia per lei, con Estratto di Cellule Staminali della Vite, vitamina H (biotina), Zinco, Arginina, vitamine E, B6, provitamina B5 e Betaina. Lo Shampoo, invece, deterge rispettando la barriera idrolipidica del cuoio capelluto e lasciando i capelli corposi e vitali.

Consigliato se: volete un trattamento globale.

Dalla texture fondente, questi trattamento senza risciacquo protegge e ristruttura le lunghezze. Come inguainata, la capigliatura diventa più facile da pettinare, morbida, elastica e lucente.

Consigliato se: avete i capelli molto danneggiati.

Contiene un complesso anti rottura che associa cinque oli essenziali (Ylang-ylang, Arancia dolce, Geranio, Lavanda e Angelica) ad aminoacidi di origine vegetale che rinforzano la fibra del capello.

Consigliato se: desiderate un prodotto performante ma senza siliconi.

Riduce i micro-disequilibri del cuoio capelluto e rinforza la sua capacità di resistenza grazie alla formula con una molecola anti-caduta di riferimento e cinque attivi dall'azione completa.

Consigliato se: desiderate un trattamento facile da usare ed efficace.

Questo integratore alimentare a base di Metionina (che fa parte della struttura della cheratina), Vitamine e Minerali a rilascio prolungato contribuisce al mantenimento di capelli normali, pigmentazione inclusa.

Consigliato se: i classici prodotti come shampoo rinforzanti e trattamenti non sono sufficienti.

Artwork: Elisa Costa