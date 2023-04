Siete in cerca di acconciature con trecce eleganti per una cerimonia, un matrimonio o un appuntamento importante? Qui trovate le ispirazioni più originali

Le tendenze capelli 2023 puntano i riflettori su acconciature con trecce eleganti (ma non solo). Perfette sui capelli lunghi, le acconciature con treccia possono essere declinate anche sui tagli capelli medi o medio-lunghi come bob e long bob. Continuate a leggere questo articolo per scoprire quali sono le hairdo da provare per il vostro evento speciale.

Acconciature con trecce eleganti: il semiraccolto

Semiraccolto scultura su capelli bicolor.

Un'idea di semiraccolto originale con una treccia a spina di pesce.

Treccia con coda

Due in uno: coda e treccia, per le indecise.

Più semplice da realizzare: la coda alta con la treccia.

Treccia olandese

La dutchbraid in versione over, leggermente scomposta per un look capelli che non passa inosservato.

Acconciature con trecce eleganti: lo chignon con treccia

Acconciature con trecce: l'hair tutorial

