Star e influencer amano giocare con i dettagli per le loro acconciature. Scoprite come portare le trecce laterali ispirandovi ai look più cool

La prima a far diventare trend le trecce laterali attaccate alla testa è stata Cara Delevingne, ma non è la sola ad amare questo tipo di acconciatura.



Tante star e influencer amano incorporare delle treccine laterali nell'acconciatura, scopriamo tutti i look più di tendenza da copiare.



Con i capelli raccolti



Jessica Alba ha incorporato una treccia laterale nel suo raccolto romantico e sofisticato, per dare un twist più originale all'acconciatura di stampo classico.

In stile cerchietto

Jennifer Aniston ha realizzato una treccia a partire dalla riga laterale utilizzandola come se fosse un cerchietto, facendola terminare dietro l'orecchio.



A circondare il capo



Chiara Ferragni sfoggia la treccia laterale facendola partire dalla fronte e portandola dietro la nuca, creando un'acconciatura semi-raccolta a "corona".



Tris di trecce



Le trecce laterali sono l'hairlook preferito dell'influencer Caroline Daur, che sfoggia in tutte le varianti. Qui ha scelto un look con tre treccine, fermate con degli elastici.



Look casual



Un'altra versione del look con treccia laterale di Caroline Daur, in questo caso è singola, portata in maniera super easy e fermata con un mini elastico colorato.



Credits Ph.: Getty Images, Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa