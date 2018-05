Scoprite come creare delle trecce perfette con i tutorial selezionati per voi da Grazia.it

Tutorial trecce: ecco le idee migliori per poter ottenere capelli perfettamente intrecciati e glamour.

Abbiamo selezionato per voi il meglio in fatto di tutorial capelli per permettervi di creare trecce spettacolari senza troppe difficoltà.

Dalla classica treccia alla francese alla variante olandese, passando per boxer braids, trecce per capelli corti e molte altre varianti fuori dagli schemi.

Se amate le trecce siete nel posto giusto!

Treccia alla francese

La treccia alla francese è la più classica e amata. Potete scegliere se crearla molto stretta e rigorosa, oppure più morbida per un effetto romantico. Ecco il tutorial per creare una perfetta french braid.

Treccia olandese

In questo tutorial potrete scoprire come creare la famosa treccia olandese. Qui proposta in doppia versione, potete naturalmente crearla singolarmente coinvolgendo tutta la chioma nel vostro hairstyle.

Milkmaid braid

Questa acconciatura dallo stile vintage è composta da due trecce laterali sovrapposte nella parte alta della testa che vanno a creare una sorta di "cerchietto intrecciato".

Pipe braid

La pipe braid è invece un tipo di treccia che "arrotola" i capelli su se stessi creando un effetto "tubo". Scoprite con questo tutorial come creare le trecce a tubo.

Boxer braids

Le boxer braids, portate alla ribalta un paio di stagioni fa dalle sorelle Kardashian, danno vita a delle trecce attaccate al capo. Per ottenere un look cool con le trecce boxeur, guardate il tutorial.

Maxi teccia laterale

Dedicato a chi ha i capelli molto lunghi e voluminosi, questo tutorial mostra come creare una grande treccia da portare lateralmente, appoggiata sulla spalla.

Treccia a spina di pesce

Conosciuta anche come "treccia a spiga di grano", la treccia a spina di pesce è senza dubbio una delle acconciature più chic e facili da creare. Ecco come ricrearla in maniera semplice e veloce.

Treccia a cresta

Il "mohawk" è una cresta. In questo tutorial viene spiegato step by step come creare una treccia a cresta partendo da una classica treccia olandese.

Zipper braid

Ecco un tutorial trecce davvero originale che dà forma a una treccia davvero intricata che termina in una coda bassa. Un'idea dedicata alle più esperte e a chi ama stupire.

Dino braid

Una mini treccia al centro della testa? Super cool! Si chiama dino braid ed è uno degli hairlook più amati dalle fashioniste che partecipano ai festival musicali come il Coachella, spesso impreziosendola con hair piercing - i piercing per capelli - e glitter.

Treccia aureola

Conosciuta anche come treccia a corona, la halo braid viene creata in un lungo unico passaggio intrecciando i capelli da un'estremità del capo all'altro. Ecco come realizzarla in maniera semplice.

Trecce per capelli corti

Anche chi ha i capelli corti può sfoggiare trecce glamour. Affidatevi a questo tutorial per vedere ben 10 alternative di acconciature con trecce per chiome corte.