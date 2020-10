Siete in cerca di un'acconciatura speciale per il giorno del sì? Se avete i capelli corti, scegliete fra le proposte che abbiamo selezionato per voi

Il giorno del sì si avvicina e non potete farvi trovare impreparate. Anche se i vostri capelli sono corti, è importante definire tutti i dettagli dell'acconciatura: dal finish agli accessori, sono tante le possibilità per creare un hairdo unico, elegante e naturalmente in armonia con il vostro stile personale. Date un occhio alla nostra selezione delle migliori acconciature eleganti capelli corti per il matrimonio: basta davvero poco per poter sfoggiare un wedding look da favola!

Acconciature eleganti capelli corti matrimonio: glam curls

Semplice e versatile, quest'acconciatura è perfetta per chi ha le chiome corte e mosse. Le lunghezze possono essere facilmente modellate realizzando onde e boccoli.

Soft waves + accessori

Sofisticata ma bohemienne, questa acconciatura sciolta è facile da realizzare. Fermate una ciocca di capelli dietro la testa con un accessorio prezioso.

Acconciature eleganti capelli corti matrimonio: il pixie cut

Per chi ama il taglio cortissimo, il trick è giocare con il ciuffo nella parte laterale senza enfatizzare troppo i volumi.

Colpi di luce

Per chi indossa un corto scalato, l'idea è lavorare sulle punte per dare movimento e sul colore per un finish super moderno.

Look bucolico

Ciuffi morbidi e texturizzati sono la chiave per creare un look da matrimonio ad alto impatto. I capelli corti non sono mai stati così glam.

Sleek hair

Per chi vuole un hair style insolito, lavorare i capelli con un gel effetto wet è una soluzione elegantissima e fuori dall'ordinarietà. Il make-up finisce, così, in primo piano.

Boyish

Per chi ha un taglio à la garçonne, questo look votato alla semplicità è perfetto, sopratutto su per un matrimonio boho-chic. Potete sempre giocare con gli accessori per renderlo più vivace.

Look ladylike per acconciature eleganti capelli corti matrimonio

Per chi ama osare: il maxi ciuffo copre la fronte e crea geometrie originalissime. Anche per questo hair look l'accessorio può fare la differenza.

Classico

Avete un caschetto bon ton? Rendete i capelli lisci separandoli con un riga centrale o di lato. Per chi ha organizzato un matrimonio all'insegna della tradizione.

Credit ph: Framesi, Compagnia della Bellezza, Sebastian Professional, Toni&Guy