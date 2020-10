Amate i capelli mossi? Ecco una selezione delle migliori acconciature wavy viste sulle passerelle o proposte dai Saloni. In ogni caso: tutte da copiare!

«La gente ama la trasformazione ed ama sperimentare», dice Guido Palau, uno tra i più famosi hair stylist che abbiamo incontrato nei backstage delle passerelle PE 2021. A dimostrarlo sono proprio i look curati da Palau e quelli proposti dai saloni: fantasia, creatività, personalizzazione e inclusività «per un approccio easy, reale, mai troppo definito». Le acconciature capelli mossi autunno 2020 vanno proprio in questa direzione: su chiome scalate, valorizzate da pennellate di colore o dall'allure vintage, sono davvero la tendenza del momento. Vediamo insieme tutti i look più belli!

Acconciature capelli mossi lunghi

Gli hairlook sono pieni e scalati per acconciature illuminate da schiariture più o meno intense, sopratutto sulle punte. Grintose e glamour, queste acconciature sono spesso abbinate a una frangia lunga, altro trend di questo autunno. Per realizzare questi hair style basta vaporizzare sui capelli umidi uno spray, dividere i capelli in ciocche e avvolgerle in sezioni orizzontali sul ferro.

Acconciature capelli lunghi Il Balayage accentua la luminosità dei riflessi dorati su lunghezze e punte ed esalta il movimento - Credit ph: Franck Provost

Taglio lungo appena scalato per dare leggerezza ai capelli - Credit ph: Franck Provost

Lunghezze mosse: il wavy è il trend del 2020 - Credit ph: La Biosthetique

Lungo mosso elegantissimo - Credit ph: Framesi

Onde e boccoli per un'acconciatura divisa da una riga centrale -Credit ph: Daniela Losini

Mosso effetto undone - Credit ph: Daniela Losini

Acconciature capelli medi

L'acconciatura capelli medi è spesso accompagnata da una frangia bombata o da un ciuffo su chiome sempre scalate. Sono in assoluto le acconciature più versatili che possono essere arricchite anche da accessori e valorizzate da colorazioni di ogni tipo. Date pure un occhio agli hairdo più cool del momento.

Acconciature capelli mossi medi Il rosa sulle punte rende ancora più originale questo hairdo - Credit ph: Mitù

Giochi di luce enfatizzano i lineamenti del volto e valorizzano l'acconciatura- Credit ph: Framesi

Onde morbide dal risultato ladylike - Credit ph: Evos

Il biondo scuro e il biondo chiaro valorizzano il taglio medio - Credit ph: Cotril

Gli effetti colore creano sfumature soft tra i capelli per look naturali a tutta luce - Credit ph: Evos

Acconciature vintage

Onde stile anni Venti oppure boccoli dal mood anni Cinquanta e Settanta. Il trick? Utilizzare una fascia, a stampa colorata o a tinta unita, per dare un tocco ancora più femminile!

Acconciature vintage Onde mosse per un raccolto dall'eleganza rétro - Credit ph: La DoubleJ

Biondo freddo per un look raffinato e super fashion - Credit ph: Aveda

Boccoli e fascia per un look che strizza l'occhio agli anni Cinquanta - Credit ph: GHD

Onde morbide e luminose - Credit ph: GHD

Credit ph: GHD, La DoubleJ, Cotril, La Biosthetique