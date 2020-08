Per quando siete in riva al mare e per un aperitivo al calar del sole: ecco tanti hair look da copiare questa estate

State programmando le vostre vacanze al mare? O siete già con i piedi nella sabbia a godere il meritato riposo? Quali che siano i vostri programmi per questa estate 2020, l'importante è arrivare all'appuntamento con...l'acconciatura giusta! Dai semiraccolti ai bob antiafa resi originali da un accessorio e ancora chignon e trecce: lasciate correre la fantasia e scegliere tra le migliori acconciature per capelli al mare del momento. Vi suggeriamo 10 hair look per capelli lunghi (e lunghissimi), medi e corti. Sperimentate l'effetto wet o uno chignon alto che è un evergreen (anche se la ponytail resta il raccolto easy che amiamo di più!) Continuate a leggere il nostro articolo per trovare l'ispirazione giusta per un'acconciatura cool.

Acconciature per capelli al mare con fascia

Puntate tutto sull'accessorio pettinando i capelli all'indietro con una spazzola.

Semiraccolto con capelli corti e medi

Avete un bob o caschetto corto e desiderate la fronte scoperta? Ecco una soluzione easy. Arrichite il semiraccolto con un fermaglio per il look da aperitivo in riva al mare.

Look vaporoso per le acconciature capelli al mare

Usate un salt spray per dare corpo alle chiome e poi fissate il ciuffo lungo con un micro fermaglio: è il look easy chic per eccellenza.

Treccia classica

La treccia scende dritta sulle spalle (ma voi potreste anche raccoglierla in uno chignon, se volete lasciare la schiena scoperta).

Anni Novanta

Look d'ispirazione Nineties anche in riva al mare. Applicate un gel sui capelli lunghi e raccogliete le chiome in due piccoli bun.

Short bob mosso

A causa della salsedine il vostro caschetto corto è difficile da gestire? Lasciatelo asciugare naturalmente, fissate il ciuffo con del gel e usate un fermaglio laterale per bloccare i capelli.

Frisèe

Una micro treccia si nasconde tra le folte chiome raccolte in una ponytail bassa. Un dettaglio in stile anni Settanta che rende originale un clasico raccolto (insieme al capello mosso).

Chignon con foulard

L'acconciatura per chi ama avere la fronte libera. Lo chignon è alto e la fascia raccoglie anche i micro baby hair.

Easy chignon con accessorio

Basta avvolgere le chiome intorno a una coda alta per realizzare questo look. E poi aggiungere un cerchietto che tiene fermi anche i capelli più corti.

Credit ph: Mondadoriphoto, GettyImages, Cristina Troisi