11 acconciature estive, tra chignon, trecce e capelli sleek, da sfoggiare in riva al mare. Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione

Chignon bassi, trecce raccolte, capelli dall'effetto wet, infine raccolti super easy: le acconciature estive per chi vuole trascorrere una giornata in riva al mare possono avere un'allure unica e super glam anche (e forse soprattutto quando) dobbiamo litigare con le temperature più alte per un hair look che risulti impeccabile nonostante vento, salsedine e sabbia.

Impeccabile sì, ma anche comodo ed easy-to-do. Non è difficile trovare il giusto compromesso tra stile, coolness e comodità: noi ci abbiamo provato e abbiamo selezionato per voi le 11 acconciature del momento che possono trasformarsi in un hair style estivo adatto a ogni situazione.

Semiraccolto per capelli corti

Avete optato per un bob con il ciuffo lungo ma desiderate la fronte scoperta? Ecco la soluzione più semplice e cool. Il consiglio? Puntate sul trucco occhi, quando l'hair look è minimal.

Ciuffi di lato

Se siete fan dello chignon basso ma desiderate un risultato vagamente messy, lasciate qualche ciuffo libero ai lati.

Freak style

Una piccola treccia si nasconde tra le chiome raccolte in una ponytail bassa: il mood anni Settanta dà un tocco di freschezza al look.

Lob sleek

Per chi ha le chiome di media lunghezza: questa acconciatura, fissata con un gel, è facile da pettinare e può essere sistemata velocemente.

Treccia

Una lunga treccia al posto di una coda bassa e una fascia per fermare le chiome sul davanti: se avete i capelli lunghi e volete un'alternativa alla classica ponytail, provate questa pettinatura.





Easy chignon

Basta avvolgere le chiome intorno a una coda bassa per realizzare questo look. Easy ma glam.

Capelli lunghi con semiraccolto

Chiome lunghe e difficili da controllare? Optate per un half updo come questo.

Intrecci di stile

Se l'acconciatura deve durare fino a sera, optate per uno updo basso raccolto in un torchon.

Chignon basso

Pettinate accuratamente la vostra chioma realizzando la riga centrale; portate indietro le lunghezze e raccoglietele in uno chignon morbido. Il tocco in più? Un fiore come accessorio.

Top knot

Volete il volto completamente libero? Questa è l'acconciatura che fa per voi. Per renderla ancora più bella (catturando anche le chiome più corte), potete sempre arricchirla con una fascia.





Treccia a corona

Una stilosissima variante alla più comune treccia. Basta farla passare lungo la parte anteriore per lasciare il collo scoperto.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto, Toni&guy Press Office